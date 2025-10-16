< sekcia Zahraničie
SDEÚ: Domáce zvieratá môžu byť počas letov považované za batožinu
Majitelia tak nebudú mať nárok na vyššie odškodnenie za ich stratu počas medzinárodných letov.
Autor TASR
Luxemburg 16. októbra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok v Luxemburgu rozhodol, že domáce zvieratá prepravované v lietadle spadajú pod kategóriu „batožina“. Majitelia tak nebudú mať nárok na vyššie odškodnenie za ich stratu počas medzinárodných letov. TASR o tom píše podľa správy portálu Politico.
Rozhodnutie súvisí s prípadom, keď v októbri 2019 na letisku v Buenos Aires ušiel pes z prepravky a nikdy sa ho nepodarilo nájsť. Majiteľ cestujúci do Španielska požadoval od leteckej spoločnosti Iberia odškodné vo výške 5000 eur. Spoločnosť síce uznala stratu, no argumentovala, že zodpovednosť je podľa pravidiel EÚ pre prepravenú batožinu limitovaná.
SDEÚ dospel k záveru, že Montrealský dohovor o zodpovednosti leteckých dopravcov z roku 1999 sa vzťahuje na všetky predmety prepravované v nákladnom priestore vrátane domácich zvierat. Hoci právne predpisy EÚ a Španielska uznávajú zvieratá ako cítiace bytosti, luxemburský súd zdôraznil, že rámec Montrealského dohovoru sa v tomto prípade zameriava na materiálnu náhradu za stratené alebo poškodené predmety.
Podľa súdu teda letecké spoločnosti nemusia vyplácať vyššie odškodné, než stanovuje Montrealský dohovor. „Súd konštatuje, že domáce zvieratá nie sú vylúčené z pojmu batožina. Hoci bežný význam slova batožina odkazuje na predmety, toto samo osebe nevedie k záveru, že domáce zvieratá nespadajú pod tento pojem,“ uviedol súd vo svojom vyhlásení.
Štvrtkové rozhodnutie potvrdzuje súčasný rámec, ktorý obmedzuje zodpovednosť leteckých spoločností za stratené domáce zvieratá, pokiaľ cestujúci nepodajú mimoriadne vyhlásenie o zvýšení krytia.
Rozsudok SDEÚ bude slúžiť ako podklad pre vnútroštátne súdy pri zosúlaďovaní medzinárodného práva v oblasti leteckej dopravy s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, píše Politico.
Rozhodnutie súvisí s prípadom, keď v októbri 2019 na letisku v Buenos Aires ušiel pes z prepravky a nikdy sa ho nepodarilo nájsť. Majiteľ cestujúci do Španielska požadoval od leteckej spoločnosti Iberia odškodné vo výške 5000 eur. Spoločnosť síce uznala stratu, no argumentovala, že zodpovednosť je podľa pravidiel EÚ pre prepravenú batožinu limitovaná.
SDEÚ dospel k záveru, že Montrealský dohovor o zodpovednosti leteckých dopravcov z roku 1999 sa vzťahuje na všetky predmety prepravované v nákladnom priestore vrátane domácich zvierat. Hoci právne predpisy EÚ a Španielska uznávajú zvieratá ako cítiace bytosti, luxemburský súd zdôraznil, že rámec Montrealského dohovoru sa v tomto prípade zameriava na materiálnu náhradu za stratené alebo poškodené predmety.
Podľa súdu teda letecké spoločnosti nemusia vyplácať vyššie odškodné, než stanovuje Montrealský dohovor. „Súd konštatuje, že domáce zvieratá nie sú vylúčené z pojmu batožina. Hoci bežný význam slova batožina odkazuje na predmety, toto samo osebe nevedie k záveru, že domáce zvieratá nespadajú pod tento pojem,“ uviedol súd vo svojom vyhlásení.
Štvrtkové rozhodnutie potvrdzuje súčasný rámec, ktorý obmedzuje zodpovednosť leteckých spoločností za stratené domáce zvieratá, pokiaľ cestujúci nepodajú mimoriadne vyhlásenie o zvýšení krytia.
Rozsudok SDEÚ bude slúžiť ako podklad pre vnútroštátne súdy pri zosúlaďovaní medzinárodného práva v oblasti leteckej dopravy s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, píše Politico.