SDEÚ: Maďarsko neobnovením licencie pre Klubrádió porušilo právo EÚ
Klubrádió bolo nútené ukončiť vysielanie vo februári 2021 po 19 rokoch.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok rozhodol, že Maďarsko porušilo právo EÚ, keď v roku 2021 neobnovilo licenciu nezávislej rozhlasovej stanici Klubrádió. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Klubrádió bolo nútené ukončiť vysielanie vo februári 2021 po 19 rokoch. Maďarská mediálna rada (NMHH) mu totiž neobnovila jeho licenciu, čo odôvodnila sériou regulačných porušení zo strany stanice. Klubrádió vtedy na svojej internetovej stránke uviedlo, že toto tvrdenie nezodpovedá pravde.
Odvtedy rozhlasová stanica funguje len online. Politici a ďalší hostia v jej diskusných reláciách často kritizujú vládnu politiku.
Odobratie licencie Klubrádiu označili v roku 2021 USA či Francúzsko za znepokojujúce.
