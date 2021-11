Súdny dvor: Právomoc poľského ministra je nezlučiteľná s právom EÚ

Luxemburg/Varšava 16. novembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v utorok rozhodol, že poľské pravidlá umožňujúce ministrovi spravodlivosti prideľovať sudcov na vyššie trestné súdy, alebo ich odvolávať bez udania dôvodu, nie sú v súlade s právom EÚ. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



"Právo Únie bráni systému platnému v Poľsku, ktorý umožňuje ministrovi spravodlivosti delegovať sudcov na vyššie trestné súdy... Požiadavka nezávislosti sudcov totiž vyžaduje, aby pravidlá týkajúce sa takéhoto delegovania poskytovali potrebné záruky s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek riziku, že sa bude používať ako prostriedok politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí, najmä v oblasti trestného práva," píše sa v rozhodnutí.



Na SDEÚ sa obrátil varšavský krajský súd v súvislosti so siedmimi prípadmi, ktoré prerokúva. V týchto prípadoch figurujú sudcovia delegovaní na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti. Minister Zbigniew Ziobro konal v súlade s poľským zákonom o organizácii všeobecných súdov. V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ zdôrazňuje, že takýmto konaním môžu vzniknúť pochybnosti o nezávislosti sudcov.



"Nezávislosť a nestrannosť sudcov sú základnými podmienkami na to, aby bola zaručená prezumpcia neviny. V prerokovávanej veci sa však zdá, že za vyššie uvedených okolností môže byť ohrozená nezávislosť a nestrannosť sudcov a v dôsledku toho prezumpcia neviny," uviedol SDEÚ.



Poľská vláda pod taktovkou strany Právo a spravodlivosť (PiS) je zapojená do série sporov s EÚ v súvislosti s otázkami právneho štátu či kontroverznej reformy tamojšieho súdnictva, ktoré podľa kritikov podkopávajú nezávislosť súdnictva. Európsky súd v októbri uvalil voči Poľsku denné penále v sume milión eur za odmietnutie pozastaviť činnosť disciplinárnej sudcovskej komisie na Najvyššom súde, ktorú SDEÚ považuje za nedostatočne nezávislú od vlády.