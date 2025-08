Súdny dvor EÚ spochybnil taliansky zoznam bezpečných krajín

Luxemburg 1. augusta (TASR) — Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v piatok v Luxemburgu spochybnil legitimitu zoznamu takzvaných bezpečných krajín, ktorý talianska vláda využíva na urýchlené vybavovanie žiadostí o azyl a prevoz migrantov do centier v Albánsku. Rozsudok predstavuje ďalšiu ranu pre kľúčový prvok migračnej politiky talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Stanovisko SDEÚ sa týka dvoch bangladéšskych občanov, ktorých po záchrane na mori talianskymi úradmi previezli do Albánska. Ich žiadosti o medzinárodnú ochranu boli zamietnuté, pretože Bangladéš bol na zozname bezpečných krajín talianskej vlády.



Právnik jedného z nich, Dario Belluccio, pre agentúru Reuters uviedol, že verdikt v podstate znemožnil pokračovanie projektu záchytných centier v Albánsku.



Podľa SDEÚ môžu členské krajiny bloku síce urýchliť zamietnutie žiadostí migrantov pochádzajúcich z tretích krajín označených za bezpečné, no takáto klasifikácia musí spĺňať prísne právne kritériá. Súd zároveň zdôraznil, že žiadatelia o azyl aj príslušné súdy musia mať prístup k dôkazom, ktoré toto označenie odôvodňujú, a možnosť ich právne napadnúť.



Rímsky súd, ktorý sa obrátil na SDEÚ, upozornil, že k takýmto informáciám nebolo možné získať prístup, čím sa znemožnilo preskúmanie zákonnosti samotného predpokladu bezpečnosti.



Súd EÚ tiež potvrdil, že krajinu nemožno označiť za bezpečnú, ak neposkytuje primeranú ochranu všetkým svojim obyvateľom. Tým dal za pravdu talianskym súdom, ktoré už vlani spochybnili bezpečnosť niektorých krajín na talianskom zozname.



Úrad premiérky Meloniovej označil rozhodnutie SDEÚ za prekvapujúce a uviedol, že „oslabuje politiku na boj proti masovej nelegálnej migrácii a ochranu národných hraníc“. Zároveň vyjadril znepokojenie z toho, že verdikt „ešte viac obmedzuje už aj tak limitované právomoci parlamentov a vlád“ v tejto oblasti.



Zariadenia pre migrantov v Albánsku, ktoré Meloniová označovala za pilier svojej tvrdej migračnej politiky a ktorými sa viaceré európske štáty chceli inšpirovať, sú už mesiace prázdne pre právne prekážky. Nedávna správa navyše ukázala, že ich výstavba stála sedemkrát viac ako porovnateľné centrum v Taliansku. S rastúcou popularitou krajnej pravice začali viaceré vlády EÚ presadzovať tvrdší postoj voči migrácii.