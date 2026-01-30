< sekcia Zahraničie
Kurdské sily sa dohodli s Damaskom na začlenení do štátnych inštitúcií
Do štátnych inštitúcii sa potom majú začleniť aj miestne orgány v Kurdmi vedenej vláde na severovýchode Sýrie, ktorá už roky funguje v podstate autonómne.
Autor TASR
Damask 30. januára (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) a vláda v Damasku v piatok oznámili novú dohodu, ktorá má stabilizovať prímerie uzavreté po týždňoch bojov a viesť k postupnému začleneniu vojenskej a administratívnej štruktúry SDF do štátnych inštitúcií. Informovala o tom agentúra AP. Americký veľvyslanec v Sýrii Tom Barrack dohodu podľa agentúry AFP označil za historický míľnik, píše TASR.
Na základe komplexnej dohody s Damaskom podľa vyhlásenia SDF môžu bezpečnostné zložky ministerstva vnútra vstúpiť do miest Hasaka a Kámišlí na severe krajiny, kde to predtým mali zakázané, s cieľom zaistiť stabilitu. Následne sa má začať proces integrácie SDF do ozbrojených síl pod sýrskou vládou. Proces by mal zahŕňať vytvorenie nového vojenského útvaru pozostávajúceho z troch brigád SDF, ako aj vytvorenie brigády SDF v rámci vládnych jednotiek v provincii Aleppo.
Do štátnych inštitúcii sa potom majú začleniť aj miestne orgány v Kurdmi vedenej vláde na severovýchode Sýrie, ktorá už roky funguje v podstate autonómne. Dohoda podľa AP tiež zahŕňa „občianske a vzdelávacie práva Kurdov a zaručuje návrat vysídlených osôb do ich oblastí“, uvádza sa vo vyhlásení SDF.
Sýrska armáda od začiatku januára na severovýchode krajiny obsadila väčšinu oblastí, ktoré dovtedy ovládali SDF. Ofenzívu spustila po stretoch, ktoré vypukli v meste Aleppo po niekoľkých mesiacoch neúspešných rokovaní o uplatňovaní dohody o začlenení SDF z minulého marca. Tá nebola zrealizovaná pre pokračujúce spory a termín na jej implementáciu vypršal koncom roka 2025.
Na severovýchode sa nachádza niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov Islamského štátu a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. Po postupe armády SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úteky väzňov. Spojené štáty reagovali spustením operácie, v rámci ktorej budú väzni presunutí do susedného Iraku. Na podporu tohto účelu sýrska vláda predĺžila o 15 dní platnosť prímeria s bojovníkmi SDF, ktoré sa malo pôvodne skončiť 24. januára. Piatková dohoda má podľa AP za cieľ stabilizovať toto prímerie.
Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 sa nové vedenie Sýrie usiluje etablovať svoju plnú kontrolu nad krajinou, ktorú rozdelila 14 rokov trvajúca občianska vojna. Spojené štáty, ktoré dlhodobo podporovali SDF v boji proti Islamskému štátu, sa odvtedy zblížili s Damaskom.
Do bojov v Sýrii sa USA v januári nezapojili, ale obe strany konfliktu vyzývali na uzavretie dohody. Jej dosiahnutie na sieti X privítal americký veľvyslanec Tom Barrack s tým, že ide o „významný a historický míľnik na ceste Sýrie k národnému zmiereniu, jednote a trvalej stabilite“.
Na základe komplexnej dohody s Damaskom podľa vyhlásenia SDF môžu bezpečnostné zložky ministerstva vnútra vstúpiť do miest Hasaka a Kámišlí na severe krajiny, kde to predtým mali zakázané, s cieľom zaistiť stabilitu. Následne sa má začať proces integrácie SDF do ozbrojených síl pod sýrskou vládou. Proces by mal zahŕňať vytvorenie nového vojenského útvaru pozostávajúceho z troch brigád SDF, ako aj vytvorenie brigády SDF v rámci vládnych jednotiek v provincii Aleppo.
Do štátnych inštitúcii sa potom majú začleniť aj miestne orgány v Kurdmi vedenej vláde na severovýchode Sýrie, ktorá už roky funguje v podstate autonómne. Dohoda podľa AP tiež zahŕňa „občianske a vzdelávacie práva Kurdov a zaručuje návrat vysídlených osôb do ich oblastí“, uvádza sa vo vyhlásení SDF.
Sýrska armáda od začiatku januára na severovýchode krajiny obsadila väčšinu oblastí, ktoré dovtedy ovládali SDF. Ofenzívu spustila po stretoch, ktoré vypukli v meste Aleppo po niekoľkých mesiacoch neúspešných rokovaní o uplatňovaní dohody o začlenení SDF z minulého marca. Tá nebola zrealizovaná pre pokračujúce spory a termín na jej implementáciu vypršal koncom roka 2025.
Na severovýchode sa nachádza niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov Islamského štátu a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. Po postupe armády SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úteky väzňov. Spojené štáty reagovali spustením operácie, v rámci ktorej budú väzni presunutí do susedného Iraku. Na podporu tohto účelu sýrska vláda predĺžila o 15 dní platnosť prímeria s bojovníkmi SDF, ktoré sa malo pôvodne skončiť 24. januára. Piatková dohoda má podľa AP za cieľ stabilizovať toto prímerie.
Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 sa nové vedenie Sýrie usiluje etablovať svoju plnú kontrolu nad krajinou, ktorú rozdelila 14 rokov trvajúca občianska vojna. Spojené štáty, ktoré dlhodobo podporovali SDF v boji proti Islamskému štátu, sa odvtedy zblížili s Damaskom.
Do bojov v Sýrii sa USA v januári nezapojili, ale obe strany konfliktu vyzývali na uzavretie dohody. Jej dosiahnutie na sieti X privítal americký veľvyslanec Tom Barrack s tým, že ide o „významný a historický míľnik na ceste Sýrie k národnému zmiereniu, jednote a trvalej stabilite“.