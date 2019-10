SDF tvrdia, že pomohli s likvidáciou vodcu IS, podľa CNN sa odpálil

Kámišlí 27. októbra (TASR) - Najvyšší kurdský veliteľ v Sýrii privítal v nedeľu "historickú operáciu" v súvislosti s údajnou likvidáciou vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího.



Podľa agentúry AFP Mazlúm Abdi - veliteľ Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré boli celé roky hlavným spojencom USA v boji proti IS v Sýrii - vyhlásil, že operácia bola výsledkom "spoločnej spravodajskej práce".



Americký týždenník Newsweek v nedeľu ako prvý informoval o údajnej likvidácii Baghdádího v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Informáciu mu poskytol nemenovaný predstaviteľ americkej armády, podľa ktorého operáciu vykonali špeciálne jednotky po prijatí hodnotných spravodajských informácií.



Údajnú likvidáciu Baghdádího v Sýrii potvrdili následne aj zdroje v Sýrii, Iraku a Iráne, informovala agentúra Reuters. Veliteľ jednej z militantných frakcií v provincii Idlib uviedol, že Baghdádí údajne zahynul už "v noci na sobotu" v tamojšej dedine Briša neďaleko tureckých hraníc pri útoku, na ktorom sa podieľali vrtuľníky, lietadlá a došlo k stretu.



Televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva obrany uviedla, že Baghdádí počas útoku odpálil na sebe samovražednú vestu.



Podľa amerických vládnych zdrojov momentálne prebieha vyšetrovanie, ktoré má potvrdiť, či vodca IS pri útoku zahynul.



Americký prezident Donald Trump v noci na nedeľu na Twitteri napísal: "Práve sa stalo niečo veľmi veľké!"



Hovorca Bieleho domu oznámil, že prezident poskytne médiám "významné vyhlásenie" o 9.00 h miestneho času (14.00 h SEČ).