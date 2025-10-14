Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sea-Watch: Líbyjské milície zintenzívnili násilie voči migrantom

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Správa dokumentuje 60 násilných incidentov od roku 2016, na ktorých sa údajne podieľali líbyjské milície vrátane pobrežnej stráže Líbye.

Autor TASR
Tripolis 14. októbra (TASR) - Líbyjské milície v posledných rokoch zvýšili útoky na migrantov a humanitárnych pracovníkov v centrálnej časti Stredozemného mora, vyplýva z utorkovej správy mimovládnej organizácie Sea-Watch. Informuje o tom TASR podľa magazínu Politico.

Správa dokumentuje 60 násilných incidentov od roku 2016, na ktorých sa údajne podieľali líbyjské milície vrátane pobrežnej stráže Líbye. Podľa Sea-Watch sa najmenej 54 z týchto útokov odohralo v medzinárodných vodách v maltskej alebo líbyjskej pátracej a záchrannej zóne.

Počet útokov prudko vzrástol z troch v roku 2016 na 11 v rokoch 2023 aj 2024. Len za prvých deväť mesiacov tohto roku organizácia zaznamenala ďalších deväť prípadov. Skutočný počet incidentov je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže mnohé zostávajú neohlásené, upozornila Sea-Watch.

Zistenia podľa Politica otvárajú otázky o kontroverznom financovaní a spolupráci Európskej únie s Líbyou v oblasti kontroly migrantov. Táto téma bude aj súčasťou stretnutí predstaviteľov Únie a súperiacich delegácií z východnej a západnej Líbye, ktoré sa tento týždeň uskutočnia vo Varšave a Bruseli.

Skupina poslancov Európskeho parlamentu v liste zaslanom eurokomisárom pre migráciu a Stredomorie vyzvala na ukončenie partnerstva s Líbyou. S odkazom na „závažné porušovanie ľudských práv vrátane obchodovania s ľuďmi, nútenej práce, hladovania, sexuálneho násilia a mučenia“ požadujú, aby sa financie presmerovali z líbyjských bezpečnostných síl na občiansku spoločnosť a agentúry OSN.

Niektorí predstavitelia EÚ obhajujú spoluprácu s Tripolisom ako „nevyhnutnú“ na záchranu životov na mori a Komisia zamietla výzvy na ukončenie spolupráce so severoafrickou krajinou.

Líbya je hlavný tranzitný uzol pre migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie. Politicky je rozdelená od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011. Krajinu v podstate ovládajú dve frakcie: vláda uznaná OSN so sídlom v Tripolise na západe Líbye a samostatná vláda podporovaná Ruskom v Benghází na východe.
