< sekcia Zahraničie
Sea-Watch: Líbyjské milície zintenzívnili násilie voči migrantom
Správa dokumentuje 60 násilných incidentov od roku 2016, na ktorých sa údajne podieľali líbyjské milície vrátane pobrežnej stráže Líbye.
Autor TASR
Tripolis 14. októbra (TASR) - Líbyjské milície v posledných rokoch zvýšili útoky na migrantov a humanitárnych pracovníkov v centrálnej časti Stredozemného mora, vyplýva z utorkovej správy mimovládnej organizácie Sea-Watch. Informuje o tom TASR podľa magazínu Politico.
Správa dokumentuje 60 násilných incidentov od roku 2016, na ktorých sa údajne podieľali líbyjské milície vrátane pobrežnej stráže Líbye. Podľa Sea-Watch sa najmenej 54 z týchto útokov odohralo v medzinárodných vodách v maltskej alebo líbyjskej pátracej a záchrannej zóne.
Počet útokov prudko vzrástol z troch v roku 2016 na 11 v rokoch 2023 aj 2024. Len za prvých deväť mesiacov tohto roku organizácia zaznamenala ďalších deväť prípadov. Skutočný počet incidentov je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže mnohé zostávajú neohlásené, upozornila Sea-Watch.
Zistenia podľa Politica otvárajú otázky o kontroverznom financovaní a spolupráci Európskej únie s Líbyou v oblasti kontroly migrantov. Táto téma bude aj súčasťou stretnutí predstaviteľov Únie a súperiacich delegácií z východnej a západnej Líbye, ktoré sa tento týždeň uskutočnia vo Varšave a Bruseli.
Skupina poslancov Európskeho parlamentu v liste zaslanom eurokomisárom pre migráciu a Stredomorie vyzvala na ukončenie partnerstva s Líbyou. S odkazom na „závažné porušovanie ľudských práv vrátane obchodovania s ľuďmi, nútenej práce, hladovania, sexuálneho násilia a mučenia“ požadujú, aby sa financie presmerovali z líbyjských bezpečnostných síl na občiansku spoločnosť a agentúry OSN.
Niektorí predstavitelia EÚ obhajujú spoluprácu s Tripolisom ako „nevyhnutnú“ na záchranu životov na mori a Komisia zamietla výzvy na ukončenie spolupráce so severoafrickou krajinou.
Líbya je hlavný tranzitný uzol pre migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie. Politicky je rozdelená od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011. Krajinu v podstate ovládajú dve frakcie: vláda uznaná OSN so sídlom v Tripolise na západe Líbye a samostatná vláda podporovaná Ruskom v Benghází na východe.
Správa dokumentuje 60 násilných incidentov od roku 2016, na ktorých sa údajne podieľali líbyjské milície vrátane pobrežnej stráže Líbye. Podľa Sea-Watch sa najmenej 54 z týchto útokov odohralo v medzinárodných vodách v maltskej alebo líbyjskej pátracej a záchrannej zóne.
Počet útokov prudko vzrástol z troch v roku 2016 na 11 v rokoch 2023 aj 2024. Len za prvých deväť mesiacov tohto roku organizácia zaznamenala ďalších deväť prípadov. Skutočný počet incidentov je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže mnohé zostávajú neohlásené, upozornila Sea-Watch.
Zistenia podľa Politica otvárajú otázky o kontroverznom financovaní a spolupráci Európskej únie s Líbyou v oblasti kontroly migrantov. Táto téma bude aj súčasťou stretnutí predstaviteľov Únie a súperiacich delegácií z východnej a západnej Líbye, ktoré sa tento týždeň uskutočnia vo Varšave a Bruseli.
Skupina poslancov Európskeho parlamentu v liste zaslanom eurokomisárom pre migráciu a Stredomorie vyzvala na ukončenie partnerstva s Líbyou. S odkazom na „závažné porušovanie ľudských práv vrátane obchodovania s ľuďmi, nútenej práce, hladovania, sexuálneho násilia a mučenia“ požadujú, aby sa financie presmerovali z líbyjských bezpečnostných síl na občiansku spoločnosť a agentúry OSN.
Niektorí predstavitelia EÚ obhajujú spoluprácu s Tripolisom ako „nevyhnutnú“ na záchranu životov na mori a Komisia zamietla výzvy na ukončenie spolupráce so severoafrickou krajinou.
Líbya je hlavný tranzitný uzol pre migrantov z Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie. Politicky je rozdelená od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011. Krajinu v podstate ovládajú dve frakcie: vláda uznaná OSN so sídlom v Tripolise na západe Líbye a samostatná vláda podporovaná Ruskom v Benghází na východe.