Sedem bývalých lídrov FARC je odsúdených za viac než 21 000 únosov
Autor TASR
Bogota 16. septembra (TASR) - Kolumbijský súd v utorok odsúdil siedmich bývalých vodcov zaniknutej povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) na osem rokov nútených prác za 21.396 únosov ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K únosom došlo počas 52 rokov bojov, ktoré v roku 2016 ukončila mierová dohoda medzi FARC a kolumbijskou vládou. Osobitný súd zriadený na základe spomínanej mierovej dohody zároveň nariadil bývalým lídrom tejto organizácie, aby pátrali po nezvestných obetiach konfliktu a vykonali environmentálne práce, ako aj ďalšie formy restoratívnej justície. Podľa agentúry AP musia povstalci tiež odstrániť míny z vidieckych oblastí.
Ide o prvý rozsudok, ktorý vyniesol tento súd zriadený s cieľom dosiahnuť spravodlivosť pre obete konfliktu. Súdu trvalo viac než sedem rokov, kým rozhodol v prípade vodcov FARC - skupiny, ktorá podľa AFP terorizovala Kolumbiu bombovými útokmi, vraždami a únosmi.
Sudca novinárom v hlavnom meste povedal, že obvinení prijali zodpovednosť za svoje činy.
Súd uviedol, že skupina unášala civilistov za výkupné, aby financovala svoje operácie, zároveň však zadržiavala aj vojakov a politikov v nádeji, že ich vymenia za uväznených povstalcov.
Povstalci v roku 2002 uniesli aj kolumbijsko-francúzsku političku Ingrid Betancourtovú, ktorú v roku 2008 oslobodila kolumbijská armáda. Spolu s ďalšími rukojemníkmi ju povstalci držali v tajných táboroch vzbúrencov v kolumbijskej džungli.
Kolumbia v súčasnosti čelí rastúcemu násiliu zo strany disidentských skupín, ktoré odmietli spomínanú mierovú dohodu z roku 2016.
