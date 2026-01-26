< sekcia Zahraničie
Sedem ľudí prišlo o život po havárii súkromného lietadla v štáte Maine
Identita obetí dosiaľ nie je známa. Letisko po havárii uzavreli a otvoria ho najskôr v stredu napoludnie.
Autor TASR
Washington 26. januára (TASR) - Pri nedeľňajšej havárii súkromného lietadla na letisku v meste Bangor v americkom štáte Maine zahynulo sedem ľudí a jedna osoba utrpela vážne zranenia. Informoval o tom v pondelok americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.
Lietadlo typu Bombardier Challenger 600 sa v nedeľu krátko po vzlete okolo 19.45 h miestneho času počas silnej snehovej búrky z neznámych príčin zrútilo a začalo horieť. Okolnosti nehody vyšetruje FAA spoločne s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).
Identita obetí dosiaľ nie je známa. Letisko po havárii uzavreli a otvoria ho najskôr v stredu napoludnie.
Lietadlo typu Bombardier Challenger 600 sa v nedeľu krátko po vzlete okolo 19.45 h miestneho času počas silnej snehovej búrky z neznámych príčin zrútilo a začalo horieť. Okolnosti nehody vyšetruje FAA spoločne s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).
Identita obetí dosiaľ nie je známa. Letisko po havárii uzavreli a otvoria ho najskôr v stredu napoludnie.