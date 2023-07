Sedem Palestínčanov zahynulo pri operácii izraelskej armády v Džaníne

Tel Aviv 3. júla (TASR) - Najmenej sedem Palestínčanov zahynulo a desiatky utrpeli zranenia počas rozsiahlej operácie izraelskej armády v predjordánskom meste Džanín. V pondelok to oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AP.



Izrael informoval o vojenskej operácii vrátane leteckých útokov a následnej pozemnej ofenzíve s krycím názvom 'Domov a záhrada'. Izraelské jednotky údajne použili buldozéry, obrnené vozidlá či bezpilotné lietadlá. Tamojší minister obrany Joav Gallant uviedol, že vojaci zasahovali proti teroristickým centrám v Džaníne.



Podľa agentúry AP ide o najväčšiu vojenskú operáciu Izraela v oblasti za posledný rok.



"Nebudeme sa nečinne prizerať, ako teroristi naďalej ubližujú civilistom, využívajúc utečenecký tábor v Džaníne ako úkryt," oznámila izraelská armáda prostredníctvom sociálnej siete Twitter.



Letecké útoky údajne zasiahli aj budovu mestského divadla a utečenecký tábor, kde žije 17.000 ľudí. Podľa svedectiev Palestínčanov izraelskí vojaci vstúpili do mesta krátko po náletoch a bojovali s palestínskymi ozbrojencami.



Izraelská kontrarozviedka Šin Bet potvrdila, že letecké útoky zasiahli okrem iného aj veliteľské a komunikačné centrum militantov, ktoré taktiež slúžilo ako sklad zbraní. Informoval o tom izraelský denník The Jerusalem Post, podľa ktorého tiež došlo k výpadkom elektrického prúdu v celom Džaníne.



Hovorca palestínskeho vodcu Mahmúda Abbása nazval izraelskú operáciu vojnovým zločinom a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo rozhodné opatrenia.



Mesto Džanín na severe Predjordánska sa stalo baštou palestínskych militantných frakcií, pripomína DPA. V meste sa pravidelne odohrávajú boje medzi izraelskou armádou a palestínskymi militantmi.