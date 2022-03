Sedem štátov EÚ vyzýva svojich občanov, aby nešli bojovať na Ukrajinu

Brusel 29. marca (TASR) - Sedem členských štátov Európskej únie vyzvalo v pondelok svojich občanov, aby sa nepridávali k bojom na Ukrajine, ktorá sa bráni voči invázii zo strany ruských síl. Túto výzvu adresovali svojim obyvateľov ministri spravodlivosti Francúzska, Nemecka, Holandska, Španielska, Talianska, Luxemburska a Belgicka. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ministri spomenutých krajín "jednomyseľne odrádzajú Európanov od pridávania sa" do radov dobrovoľných bojovníkov smerujúcich na vojny na Ukrajine, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom po mimoriadnom rokovaní šéfov rezortov spravodlivosti a vnútra krajín EÚ, ktorého témou bola situácia na Ukrajine.



"Samozrejme, ľudí odrádzame od vycestovania do vojnovej zóny," povedal francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin po rokovaniach so svojimi rezortnými partnermi. "Podľa mojich informácií bolo zaznamenaných len veľmi málo odchodov z Francúzska (do bojov na Ukrajine), ktoré by sa dali potvrdiť... takmer žiadne," dodal.



AFP pripomína, že po tom, čo Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu, prezident Volodymyr Zelenskyj otvorene vyzýval cudzincov, aby prišli do jeho krajiny a zapojili sa do "medzinárodnej légie" územnej obrany bojujúcej po boku Ukrajincov. Kyjev 6. marca oznámil, že na túto výzvu zareagovalo približne 20.000 ľudí.