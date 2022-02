Sedem zamestnancov židovskej školy obvinili zo zlého zaobchádzania

Paríž 5. februára (TASR) - Siedmich zamestnancov ultraortodoxnej židovskej školy neďaleko francúzskej metropoly Paríž obvinili zo zlého zaobchádzania a použitia "násilia s priťažujúcimi okolnosťami" voči tamojším študentom. Oznámila to v sobotu prokuratúra v meste Meaux, informuje agentúra AFP.



Na prestížnej internátnej škole Beth Yossef v obci Bussires zhruba 60 kilometrov východne od Paríža študuje približne 60 žiakov vo veku 13-18 rokov vrátane "mnohých neplnoletých amerických a izraelských detí, ktoré nehovoria po francúzsky" a boli tam držané v zlých podmienkach, uviedla počas tohto týždňa prokurátorka Laureline Peyrefitteová.



Študentov ješivy údajne "zamykali, zhabali im doklady totožnosti, žili v nevhodných podmienkach, zneužívali ich, nemali prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ani nijakú možnosť vrátiť sa k svojim rodinám".



Polícia vykonala na pôde talmudskej školy v pondelok raziu, počas ktorej zadržala 16 učiteľov, ktorých predviedla na vypočutie. Voči siedmim z nich, ktorí sú momentálne pod súdnym dohľadom, nakoniec vzniesla obvinenia. Išlo o súčasť predbežného vyšetrovania obvinení z "organizovaného únosu, násilia s priťažujúcimi okolnosťami, odoprenia starostlivosti a jedla a zneužívania zraniteľných ľudí".



Vyšetrovanie tohto prípadu sa začalo po tom, čo zo školy vlani v júli utiekol jeden zo žiakov, ktorý vyhľadal pomoc na americkom veľvyslanectve v Paríži. Koncom roka utieklo viacero ďalších žiakov.



Do dočasného ubytovania presunuli okolo 42 študentov, z ktorých 25-30 tvoria izraelskí občania. Niektorí zo študentov sa medzičasom už dostali späť k svojim rodičom.



Agentúra JTA pripomína, že hoci má táto škola od francúzskej vlády oprávnenie na fungovanie, nedostáva od štátu nijaké financie. Znamená to, že sa nachádza mimo bežnej štruktúry umožňujúcej dohľad nad školami vo Francúzsku.