Sedem žien obvinilo speváka Ryana Adamsa z nemiestneho správania

Washington 14. februára (TASR) - Amerického speváka Ryana Adamsa obvinilo sedem žien z nemiestneho správania so sexuálnym podtónom, ako aj z emocionálnych výbuchov a verbálneho násilia. Vyplýva to z článku, ktorý v stredu zverejnil denník The New York Times.



V tom sa okrem iných spomína aj 20-ročná hudobníčka, ktorá tvrdí, že dnes 44-ročný spevák s ňou viedol nevhodnú komunikáciu, keď mala 15-16 rokov, pričom sa pred ňou mal údajne obnažovať počas videohovoru.



Spevákova bývalá manželka, herečka a speváčka Mandy Moorová, zas uviedla, že Adams sa na nej počas manželstva dopúšťal psychologického násilia.



Adams na článok reagoval prostredníctvom sociálnej siete Twitter, kde napísal, že sa "hlboko a úprimne" ospravedlňuje každému, "komu ublížil, hoci aj nevedomky". Spevák sa však zároveň ohradil voči spôsobu, akým ho článok vykresľuje, keď napísal, že "niektoré detaily sú prekrútené, niektoré sú zveličené a niektoré sú úplne vymyslené".



Ďalej podľa agentúry DPA dodal, že by nikdy neviedol "nevhodnú komunikáciu" s niekým, o kom by si myslel, že nie je plnoletý.



Adamsov debutový sólový album s názvom Heartbreaker, vydaný v roku 2000, si vyslúžil sedem nominácií na cenu Grammy. Spevák spolupracoval počas svojej kariéry medziiným aj s kapelami Whiskeytown, The Cardinals a Pornography.