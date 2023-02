Sedemčlenná rodina, ktorá prežila zemetrasenie, zomrela pri požiari

Ankara/Damask 17. februára (TASR) - Sedemčlenná sýrska rodina, ktorej sa podarilo prežiť minulotýždňové zemetrasenie, v piatok prišla o život pri požiari domu, do ktorého sa po nešťastí presťahovali. Informovali o tom tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sýrska rodina, ktorá už dlhší čas žila v Turecku, sa po zemetrasení presťahovala do tureckého regiónu Konya k svojim príbuzným. Bez strechy nad hlavou sa v dôsledku otrasov ocitli milióny Turkov aj Sýrčanov.



Turecká tlačová agentúra Anadolu uvádza, že podľa svedkov požiaru sa nedalo osobám vnútri budovy nijako pomôcť. Cez okno sa však podarilo zachrániť jedno dievča a bezprostredne nebolo jasné, či patrilo do tej istej rodiny. Deti, ktoré pri nešťastí prišli o život, boli veku od štyroch do 13 rokov.



Agentúra AFP pripomína, že v Turecku žijú približne štyri milióny Sýrčanov. Mnohí z nich bývajú práve na juhovýchode krajiny, ktorú silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo najviac.



Tureckí predstavitelia v piatok v rámci najnovšej bilancie informovali, že zemetrasenie na juhu Turecka pripravilo o život najmenej 38.044 ľudí. Úrady v susednej Sýrii medzitým hlásia 5800 mŕtvych; dovedna teda takmer 44.000 obetí na životoch, sumarizuje agentúra Reuters.