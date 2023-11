Kampala 30. novembra (TASR) - Sedemdesiatročná Uganďanka porodila dvojčatá. Oznámil to vo štvrtok jej ošetrujúci lekár, pričom túto skutočnosť označil za zázrak, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Dvojčatá sa narodili v stredu v zdravotníckom zariadení v ugandskom hlavnom meste Kampala, kde žena podstúpila liečbu neplodnosti. Safina Namukwayaová otehotnela vďaka metóde tzv. mimotelového oplodnenia (in vitro fertilizácia - IVF). Či pri tomto postupe použila darcovské alebo svoje vlastné vajíčko (zmrazené v nižšom veku) nebolo bezprostredne známe, uvádza stanica BBC.



"Je to mimoriadny úspech, priviesť na svet dvojčatá najstaršej africkej matky vo veku 70 rokov," povedal AFP lekár Edward Tamale Sali, ktorý dohliadal na jej tehotenstvo aj pôrod. Dodal, že obe deti, chlapec a dievča, zostávajú nateraz v opatere Medzinárodnej ženskej nemocnice a Centra pre liečbu neplodnosti v Kampale, kde prišli na svet, pričom sú v dobrom zdravotnom stave.



"Momentálne ani len nedokážem vyjadriť svoju radosť," povedala Namukwayaová, ktorá žije v meste Masaka vzdialenom asi 120 kilometrov západne od metropoly Kampala. "V 70 rokoch, keď som bola považovaná za slabú, neschopnú otehotnieť či porodiť, alebo aj postarať sa o dieťa, je tu zrazu zázrak v podobe dvojičiek," povedala telefonicky agentúre AFP.



Namukwayaovú dodala, že už v roku 2020 sa jej podarilo porodiť dievčatko. Predtým si ju známi doberali a označovali za "prekliatu ženu", ktorej sa nedarilo splodiť dieťa.



Uganďanka ďalej priblížila, že jej prvý manžel zomrel v roku 1992, pričom spolu žiadnych potomkov nemali. Svojho aktuálneho partnera spoznala v roku 1996. Do nemocnice za ňou však teraz ešte neprišiel, čo čerstvú matku dvojičiek nepotešilo. "Možno nemá radosť z toho, že som porodia dvojčatá. Muži totiž nechcú počuť o tom, že čakáte viac ako jedno dieťa, lebo sa boja potenciálnych povinností, ktoré to môže zo sebou prinášať," dodala.