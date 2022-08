Sedemnásťročný belgicko-britský pilot zavŕšil sólový let okolo sveta

Na archívnej snímke belgicko-britská pilotka Zara Rutherfordovása teší v kokpite po vytvorení nového svetového rekordu, keď ako najmladšia žena úspešne dokončila sólový oblet Zeme na letisku v belgickom Kortrijku vo štvrtok 20. januára 2022. Foto: FOTO TASR/AP

Sofia 24. augusta (TASR) - Sedemnásťročný belgicko-britský pilot Mack Rutherford pristál v stredu v Bulharsku, kde úspešne zavŕšil svoju cestu okolo sveta. Stal sa tak najmladším sólovým pilotom, ktorý obletel zemeguľu, informuje agentúra AP.Držiteľom doterajšieho rekordu v tejto kategórii bol Angličan Travis Ludlow, ktorý vlani absolvoval takýto sólo let vo veku 18 rokov a 150 dní, uvádza Guinnessova kniha rekordov.Mack Rutherford, ktorého obaja rodičia sú piloti, sa vydal na cestu z Bulharska 23. marca 2022, keď mal ešte len 16 rokov. V priebehu päť mesiacov trvajúceho letu oslávil 17. narodeniny. V stredu pristál na malom letisku Radomir, ležiacom zhruba 50 kilometrov juhozápadne od Sofie.Rutherford podľa vlastných slov nalietal stovky hodín so svojím otcom - profesionálnym pilotom, a už ako 11-ročný sa rozhodol, že chce ísť v jeho šľapajach. Ako 15-ročný získal oprávnenie lietať na ultraľahkých lietadlách a stal sa tak vtedy najmladším pilotom na svete, uvádza na svojej webovej stránke macksolo.com. Odvtedy absolvoval už dva prelety ponad Atlantický oceán.K prekonaniu rekordu Rutherforda inšpirovala jeho sestra Zara. Tá sa v januári 2022 stala najmladšou ženou, ktorá obletela zemeguľu, uvádza televízia Sky News.Mack Rutherford absolvoval svoj let na ultraľahkom stroji Shark, ktorý dokáže letieť rýchlosťou až 300 km/h.