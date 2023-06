TRAGICKÁ NEHODA: Sedemročné dieťa neúmyselne zastrelilo päťročné dieťa

Washington 20. júna (TASR) - Sedemročné dieťa zastrelilo v americkom štáte Kentucky päťročné dieťa. Uviedla to miestna polícia, podľa ktorej to bola pravdepodobne nehoda. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.



Streľbu v dome v meste McKee polícii nahlásili v pondelok večer miestneho času. Postrelené dieťa sa nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahlo. Polícia incident vyšetruje.



V Spojených štátoch bolo tento rok už viac ako 150 neúmyselných strelieb zo strany detí. Tieto incidenty si podľa advokátskej skupiny Everytown for Gun Safety vyžiadali najmenej 58 obetí a 101 zranených.



V Kentucky neplatí zákon, ktorý by trestal ľudí za nezabezpečenie strelnej zbrane bez dozoru. Tento štát však zakazuje "zámerne, vedome alebo z nedbanlivosti" poskytnúť zbraň maloletej osobe.