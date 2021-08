Šedivý: EÚ musí byť samostatnejšia pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany

Bratislava 25. augusta (TASR) - Situácia v Afganistane a jej rýchly vývoj, ktorý nie je úplne koordinovaný s USA, potvrdzuje nevyhnutnosť väčšej samostatnosti Európskej únie v oblasti zaisťovania bezpečnosti svojich občanov a prispievania k celkovej obrane. Pre TASR to v stredu povedal výkonný riaditeľ Európskej obrannej agentúry EDA Jiří Šedivý.



Pripomenul, že EDA sa nezaoberá politickými záležitosťami, a preto sa k situácii v Afganistane nemôže vyjadrovať.



Tá však podľa neho ukazuje, že EÚ by v budúcnosti mala byť skutočne "autonómnym hráčom, ktorý bude disponovať vlastnými a efektívnymi vojenskými schopnosťami". Mala by tiež vedieť ochrániť svojich občanov a zabezpečiť stabilitu na územiach v okolí svojich hraníc.



Z pohľadu EDA si to podľa neho vyžaduje väčšie zapojenie členských krajín do mnohonárodných projektov rozvoja vojenských schopností.



"EDA má v tomto špecifickú úlohu, ktorou je podpora členských krajín v ich úsilí spoločne vytvárať efektívne vojenské schopnosti a zároveň prepájať priemyselné subjekty, podniky a výskumné strediská a podporovať ich spoluprácu," dodal Šedivý.