Seehofer: Dublinský systém zlyhal, migrantov treba vracať

Mníchov 29. októbra (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer sa vyslovil v utorok za to, aby predbežné preverovanie žiadostí o azyl a navracanie neúspešných žiadateľov prebiehalo už na vonkajších hraniciach Európskej únie. Doterajší systém, známy ako dublinský, keď sú za azylové konanie zodpovedné tie krajiny, kde migranti prvýkrát vstupujú na územie Únie, podľa neho nefunguje, informovala tlačová agentúra DPA.



"Musíme konštatovať, že dublinský postup stroskotal," povedal Seehofer v Mníchove na zasadnutí ministrov vnútra krajín skupiny G6, zahŕňajúcej Britániu, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Španielsko a Taliansko. Dodal, že "tento systém už dlhšie nefunguje, a preto nemôže byť základom pre budúcu azylovú politiku EÚ". Vyjadril sa tak v čase, keď v EÚ viaznu snahy o vytvorenie nových spoločných azylových pravidiel.



Podľa Seehoferovej predstavy by sa medzi krajiny EÚ, ktoré prejavia ochotu, prerozdeľovali len žiadatelia s vyhliadkou na priznanie azylu. Azylové otázky by boli potom definitívne vyjasnené až v týchto krajinách. Navracanie tých migrantov, ktorí neprejdú predbežným preverovaním na vonkajších hraniciach, by mala podľa nemeckého ministra zabezpečovať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Seehofer požaduje rýchlejšie riešenie tejto záležitosti s tým, že konkrétne návrhy zákonov majú byť predložené do začiatku nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2020. Výrazne rýchlejšie by podľa neho malo prebiehať aj posilňovanie Frontexu - v súčasnosti sa predpokladá, že vytvorenie zálohy v počte 10.000 pracovníkov potrvá do roku 2027.



Ostatní ministri G6 pristupujú k načrtnutým zámerom zdržanlivo, konštatoval Seehofer. Ten počas stretnutia hovoril aj o potrebe uzavretia dohôd s organizáciami zachraňujúcimi migrantov na mori, ktoré by sa mali zaviazať k dodržiavaniu určitého "kódexu správania", aby popri plnení svojej funkcie "nepriamo" nepodporovali činnosť prevádzačov.



Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta predložili začiatkom októbra plán na vytvorenie "zrýchleného systému" preberania migrantov, ktorí boli zachránení z člnov v Stredozemnom mori.