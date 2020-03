Seehofer je proti predčasnému uvoľneniu obmedzení pre COVID-19

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer je proti predčasnému uvoľneniu obmedzení vychádzania zavedených z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom vo štvrtok denník Süddeutsche Zeitung (SZ).



Seehofer odmietol aj tvrdenie, že ak sa koronavírusom nakazí čo najväčší počet ľudí, budú v budúcnosti voči nemu imúnni. To podľa neho síce znižuje dosah pandémie, avšak len ak sa vezmú do úvahy vysoké počty úmrtí. "Po prvé, nijaký vedec mi nezaručil, že je potom človek skutočne imúnny," povedal minister. "A po druhé, znamená to, že budeme musieť počítať s obeťami. To považujem za neprijateľnú stratégiu," dodal.



K zmierneniu prísnych opatrení by podľa neho nemalo dôjsť ani z ekonomických dôvodov. Tie by nemali mať prednosť pred životmi ľudí. "Obnovenie funkčnosti s tým, že budeme počítať s mnohými mŕtvymi či chorými, ktorí sa síce uzdravia, ale budú mať trvalé následky, pre mňa neprichádza do úvahy," povedal Seehofer.



"Kým bude vírus takto vyčíňať, ochrana ľudí je bezpodmienečná," konštatoval pre SZ. "S exitovou stratégiou môžeme podľa môjho názoru začať až vtedy, keď budeme mať agresívne šírenie vírusu pod kontrolou."



Po tom, čo ostali mnohé obchody zatvorené a začali platiť aj opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí mimo ich bydliska, sa totiž začali ozývať hlasy volajúce po takzvanej exitovej stratégii. Zastupujúci predseda frakcie CDU/CSU v Spolkovom sneme Carsten Linnemann vyzval napríklad na skoré ukončenie stagnácie hospodárstva. Na uvoľnenie obmedzení vo verejnom živote tlačí aj Nemecký zväz miest a obcí (DStGB). Jeho šéf Gerd Landsberg pre médiá skupiny Funke povedal: "Z dlhodobého hľadiska nemôžeme ochromiť celú krajinu."



Nemecko dosiaľ potvrdilo 39.502 prípadov nákazy koronavírusom a 222 úmrtí. Smrtnosť tak dosahuje zatiaľ iba 0,56 percenta.