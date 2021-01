Seehofer: Nemecko zvažuje pozastavenie medzinárodných letov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecko zvažuje, že takmer úplne pozastaví medzinárodnú leteckú dopravu, aby tak spomalilo šírenie nových nákazlivejších variantov koronavírusu. Povedal to v utorok nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informuje agentúra AFP.povedal Seehofer pre denník Bild.dodal.K obavám z nákazlivejších foriem vírusu, ktoré sa objavili v Británii a Juhoafrickej republike a neskôr sa rozšírili i do iných krajín, sa pridali podľa Seehofera i problémy týkajúce sa pomalšej distribúcie vakcín, než sa očakávalo.Nemecká kancelárka Angela Merkelová podľa správy denníka Bild na nedeľňajšej videokonferencii so šéfmi frakcií kresťanských demokratov (CDU) výrazne kritizovala manažment koronavírusovej krízy v krajine.citovala jej slová stanica ORF.Merkelová údajne kritizovala i vianočné cestovanie obyvateľov Nemecka do zahraničia. Na Kanárske ostrovy a Maldivy údajne každý deň vycestovalo 50.000 ľudí. V tejto súvislosti kancelárka podľa denníka podobne ako Seehofor žiadala značné obmedzenie leteckej dopravy. Otváranie reštaurácií a obchodov v polovici februára podľa nej nie je vôbec zaručené. Ak k tomu dôjde, ako prvé by sa mali otvoriť školy a škôlky, nasledovali by obchody a nakoniec reštaurácie.Minimálne do 14. februára platí v Nemecku naďalej prísny lockdown - zatvorené sú školy, obchody, reštaurácie, bary i voľnočasové a kultúrne zariadenia.Od začiatku pandémie COVID-19 zaznamenali v krajine viac ako dva milióny infikovaných a vyše 52.000 súvisiacich úmrtí.