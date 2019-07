Seehofer presadzuje dočasnú dohodu o rozdeľovaní migrantov

Táto záležitosť je sporným bodom medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sa usilujú nájsť spoločný postup v reakcii na prílev migrantov zo severnej Afriky cez Stredozemné more, pripomína agentúra DPA.

Berlín 17. júla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v stredu uviedol, že sa na tohtotýždňovom stretnutí s kolegami z Európskej únie v Helsinkách bude snažiť o "dočasnú dohodu" o rozdeľovaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori.



V minulosti prichádzalo najviac migrantov do Talianska, ale zakročila populistická vláda v Ríme a žiada aj od iných členských štátov, aby prijali primeraný podiel.



Seehofer upustil v stredu od podpory pevných utečeneckých kvót pre určité krajiny s tým, že nechce vzbudzovať dojem "faktického otvorenia hraníc".



Je jasné, že migrantov treba zachraňovať pred utopením a privádzať do bezpečného prístavu," uviedol nemecký minister, podľa ktorého by však svoju úlohu mali zohrať aj ďalšie severoafrické krajiny. "Nemusí to byť nevyhnutne európsky prístav," konštatoval.



Seehofer jednoznačne ocenil taliansku podporu pre líbyjskú pobrežnú stráž, aj keď podotkol, že ozbrojený konflikt v Líbyi v súčasnosti znemožňuje vracať migrantov do tejto krajiny.



Jeho výroky zazneli na policajnej tlačovej konferencii v Berlíne pred štvrtkovou neformálnou schôdzkou ministrov vnútra EÚ.



V pondelok taliansky minister zahraničných vecí Enzo Moavero Milanesi predstavil plán na spracovanie žiadostí o azyl mimo Únie, na vystupňovanie boja proti obchodníkom s ľuďmi a na zriadenie "štruktúrovaného" mechanizmu na rozdeľovanie nových migrantov.



Nemecko reagovalo, že tieto opatrenia neposkytujú okamžité riešenia, dodáva DPA.