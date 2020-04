H. Seehofer vnútra chce sprísniť kontroly na hraniciach ďalších krajín

Berlín 3. apríla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer chce z dôvodu obmedzenie šírenia nového koronavírusu zaviesť prísnejšie hraničné kontroly aj pre štyri ďalšie krajiny - Poľsko, Česko, Belgicko a Holandsko. Informoval o tom v piatok magazín Spiegel Online s odvolaním sa na nemecké vládne kruhy.



Nemecko zaviedlo už 16. marca prísne kontroly na hraniciach s piatimi krajinami - Rakúskom, Francúzskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom. Cez ich hranice môžu odvtedy prechádzať len osoby, ktoré na to majú vážny dôvod, ako napríklad "pendleri" dochádzajúci za prácou. Doposiaľ už príslušné orgány na hraniciach otočili približne 60.000 osôb bez nevyhnutného dôvodu cestovať, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.



O nových návrhoch má spolková vláda rokovať podľa informácií Spieglu v pondelok. Zavedená by po novom mala byť navyše aj povinná karanténa pre ľudí, ktorí sa do Nemecka vrátia leteckou dopravou.



Aktuálne prichádza do Nemecka každodenne 20.000 ľudí z tretích krajín, ktorí by podľa ministerstva vnútra mohli do krajiny potenciálne priniesť nový koronavírus SARS-CoV-2.