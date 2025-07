Šéf agentúry riadiacej muničnú iniciatívu sa ohradil proti obvineniam

Praha 17. júla (TASR) - Riaditeľ českej Agentúry pre medzivládnu obrannú spoluprácu (AMOS) Aleš Vytečka, ktorého organizácia koordinuje českú muničnú iniciatívu, sa dôrazne ohradil proti výrokom spochybňujúcim projekt. Naposledy iniciatívu kritizoval český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Vytečka jeho obvinenia označil za nepravdivé. Vyjadrenie šéfa AMOS vo štvrtok na webe zverejnilo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tvrdenia, že by muničná iniciatíva bola netransparentná, predražená či zbytočná nie sú podľa Vytečku založené na pravde. „Napadaním muničnej iniciatívy je ohrozená naša dôveryhodnosť voči partnerom a predovšetkým celá pomoc Ukrajine a v dôsledku aj jej obrana, a tým aj bezpečnosť Českej republiky,“ zdôvodnil. Projekt podľa jeho slov musí pokračovať, a to tak dlho, ako to Ukrajina bude potrebovať.



Babiš v utorkovom rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že ak v októbrových parlamentných voľbách jeho strana zvíťazí, iniciatívu Prahy na dodávanie veľkokalibrovej munície na Ukrajinu zruší. Je podľa neho len prínosom pre obchodníkov so zbraňami, ktorí majú vysoké marže. S tým však Vytečka zásadne nesúhlasí. Prínosy podľa neho oceňujú ako Ukrajina, tak aj spojenci na čele s USA.



„Kritici muničnej iniciatívy často hovoria o netransparentnosti alebo o neprehľadnosti. Zásadne s tým nesúhlasím. Voči donorom sme maximálne otvorení a tí sú s nastaveným mechanizmom dlhodobo veľmi spokojní,“ uviedol riaditeľ AMOS. Jasným dôkazom je podľa jeho slov fakt, že v tomto roku sa príspevky darcovských krajín zvýšili. „Celkovo bolo k dnešnému dňu na muničnú iniciatívu v roku 2025 zhromaždených približne o 29 percent viac finančných príspevkov než v roku 2024,“ podotkol s tým, že príspevok zvýšili napríklad Kanada, Nórsko, Nemecko, Švédsko či Holandsko.



Dodal, že všetci darcovia sú transparentne a priebežne informovaní o priebehu dodávok a majú tiež možnosť poslať svojich pracovníkov priamo na český rezort obrany, aby mali nad celým procesom kontrolu. Túto možnosť podľa jeho slov zatiaľ využilo Dánsko.



Vytečka nesúhlasí ani s tvrdeniami, že by munícia bola nespoľahlivá. Ukrajina podľa jeho slov českému ministerstvu odkázala, že s ňou nie sú žiadne problémy.



Babišove vyjadrenia v stredu kritizovala aj česká ministerka obrany Jana Černochová, podľa ktorej by zrušenie muničnej iniciatívy nielen poškodilo renomé Česka, ale bolo by tiež zásadným ohrozením jeho bezpečnosti. Český premiér Petr Fiala ich označil za nebezpečné.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)