Šéf al-Káidy sa objavil na novej videonahrávke

Bejrút 12. septembra (TASR) - Vodca teroristickej skupiny al-Káida Ajman Zawahrí sa objavil na novej videonahrávke, ktorú zverejnili na 20. výročie útokov v USA z 11. septembra 2001 – niekoľko mesiacov po fámach, že je mŕtvy. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Organizácia SITE Intelligence Group, ktorá monitoruje džihádistické webové stránky, uviedla, že video zverejnili v sobotu. Zawahrí v ňom vyhlásil, že "Jeruzalem nebude nikdy judaizovaný", a pochvalne sa vyjadril o útokoch al-Káidy, okrem iného proti ruským vojakom v Sýrii v januári.



Podľa SITE Zawahrí tiež spomenul sťahovanie americkej armády z Afganistanu po 20 rokoch vojny. Organizácia však doplnila, že jeho vyjadrenia nevyhnutne neznamenajú, že nahrávka pochádza z posledného obdobia, keďže dohodu o odsune s Talibanom podpísali USA vo februári 2020.



Zawahrí sa vo viac ako hodinovej nahrávke nezmienil o nedávnom ovládnutí Afganistanu radikálnym hnutím Taliban. Hovoril však o útoku z 1. januára, ktorého terčom boli ruskí vojaci na okraji mesta Rakka v severnej Sýrii, dodala organizácia SITE.



Dohady o smrti Zawahrího po chorobe sa šírili od konca roka 2020. Až do tejto soboty sa odvtedy neobjavilo žiadne video s ním alebo iný dôkaz, že je nažive.



"Mohol by byť mŕtvy, no potom by zomrel niekedy v januári 2021 alebo neskôr," uviedla riaditeľka SITE Rita Katzová.



Al-Káida v uplynulých rokoch čelila na džihádistickej scéne konkurencii zo strany skupiny Islamský štát (IS), ktorá v roku 2014 ovládla veľké oblasti Iraku a Sýrie a vyhlásila tam medzičasom vojensky zničený "kalifát". Militanti IS sú však stále aktívni a podnikajú útoky, pričom odnože tejto skupiny vznikli aj v ďalších početných krajinách regiónu.



Vodca IS abú Bakr Baghdádí zomrel pri zásahu amerických špeciálnych jednotiek na severozápade Sýrie v októbri 2019.



Egypťan Zawahrí sa stal lídrom al-Káidy po tom, ako špeciálne jednotky USA v roku 2011 zabili v Pakistane Usámu bin Ládina.