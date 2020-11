Šéf amerického Pentagónu navštívil vojakov v Somálsku a Džibutsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 27. novembra (TASR) - Úradujúci minister obrany Spojených štátov Christopher Miller navštívil amerických vojakov v somálskej metropole Mogadišo a americkú základňu Lemonnier v Džibutskej republike. V piatok to oznámil Pentagón, informovala agentúra AFP.Miller v krajinách Afrického rohu "", uvádza sa v spomínanom vyhlásení. Zároveň v oboch krajinách potvrdil odhodlanie USA zničiť extrémistické organizácie, ktoré ohrozujú americké záujmy, pokračovalo americké ministerstvo obrany.Správa o Millerovej návšteve prišla bezprostredne po tom, ako americké média v noci na piatok informovali o smrti agenta americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pôsobiaceho práve v Somálsku. Vedenie CIA sa k správe zatiaľ nevyjadrilo.V Somálsku je nasadených približne 700 amerických vojakov, ktorí sa podieľajú na výcviku tamojších síl na boj proti terorizmu. Zároveň podnikajú útoky proti militantnej skupine aš-Šabáb, ktorá je napojená na al-Káidu a ktorú USA od roku 2008 považujú za teroristickú organizáciu.Dosluhujúci americký prezident Donald Trump v súčasnosti zvažuje, že stiahne všetkých amerických vojakov zo Somálska ešte do januárovej inaugurácie svojho nástupcu Joea Bidena.Trump po nástupe do prezidentského úradu poskytol Pentagónu väčší priestor na vykonávanie pozemných operácií aj leteckých útokov v Somálsku, ktoré je dlhodobo zmietané vojnou. Ozbrojenci z aš-Šabábu sa pokúšajú zvrhnúť somálsku vládu, ktorú okrem armády USA podporuje aj približne 20.000 vojakov Africkej únie.