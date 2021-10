Šéf americkej diplomacie Blinken odsúdil vojenský prevrat v Sudáne

Tisícky pro-demokratických demonštrantov vyšlo do ulíc, aby odsúdili prevzatie moci armádou v Sudáne, v Chartúme 25. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Washington 28. októbra (TASR) - Šéf americkej diplomacie Antony Blinken vo štvrtkovom telefonickom rozhovore so sudánskou ministerkou zahraničných vecí Marjam Mahdíovou odsúdil vojenský prevrat v tejto africkej krajine a zadržanie civilných predstaviteľov prechodnej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.Blinken na Twitteri uviedol, že so svojou sudánskou rezortnou kolegyňou diskutovali i o tom, akým spôsobom by Spojené štáty mohli podporiť obyvateľov Sudánu žiadajúcich návrat dočasnej vlády, ktorá má zaistiť prechod k demokracii.Hovorca Štátneho departmentu Ned Price dodal, že Blinken sa rozprával aj so sudánskym premiérom Abdalláhom Hamdúkom po tom, čo ho v utorok prepustili z väzby.uviedol Price vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.Na protest vyšli v Sudáne od pondelkového prevratu, za ktorým stojí generál Abdal Fattáh Burhán, už tisíce ľudí, pričom niekoľko z nich zahynulo pri potýčkach s bezpečnostnými silami.Burhán rozpustil Zvrchovanú radu Sudánu – orgán fungujúci ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády.Zvrchovaná rada Sudánu vznikla v auguste 2019, keď nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Tento civilno-vojenský vládnuci orgán mal dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.Zadržanie sudánskeho premiéra medzitým odsúdili USA, OSN i EÚ, ktoré zároveň vyzvali na jeho prepustenie. Spojené štáty v reakcii na tieto udalosti pozastavili Sudánu finančnú pomoc 700 miliónov dolárov, ktorá bola krajine určená na prechodné obdobie po zvrhnutí bývalého dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra.