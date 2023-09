Šéf americkej diplomacie Blinken pricestoval do Kyjeva

Kyjev 6. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Navštívil ju štvrtýkrát od začiatku ruskej invázie. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Blinkena v Kyjeve privítala americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková. Stretnúť sa má s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, premiérom Denysom Šmyhaľom a ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.



Blinkenova návšteva je podľa amerických predstaviteľov zameraná na zhodnotenie ukrajinskej protiofenzívy po troch mesiacoch od jej spustenia a potvrdenie pokračujúcej podpory USA pre Kyjev v snahe vyhnať ruských vojakov z ukrajinského územia napriek pochybnostiam niektorých západných predstaviteľov o pomalom postupe ukrajinských síl.



Americký minister chce tiež získať prehľad o tom, aký druh podpory Ukrajina potrebuje v súčasnej fáze bojov na frontovej línii.



Nemenovaní americkí predstavitelia pre AP povedali, že šéf americkej diplomacie bude na Ukrajine diskutovať aj o alternatívnych exportných trasách ukrajinského obilia po odstúpení Moskvy od obilnej dohody a následnom opakovanom ruskom ostreľovaní ukrajinských prístavov.



Blinken by mal v Kyjeve oznámiť aj nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, jeho hodnota by sa mala pohybovať medzi 175 až 200 miliónmi dolárov, píše AP. Ďalšiu rozsiahlejšiu vojenskú pomoc by mal Washington oznámiť v priebehu tohto týždňa. Šéf americkej diplomacie strávi v Kyjeve dva dni, na Ukrajine tak prvýkrát od začiatku ruskej invázie strávi aj noc.



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pre agentúry AFP a Reuters cestou do Kyjeva spresnil, že Blinken by mal v Kyjeve oznámiť novú pomoc pre Ukrajinu za viac ako miliardu dolárov.