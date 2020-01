Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo pricestoval na návštevu Ukrajiny

Kyjev 31. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo pricestoval vo štvrtok do Kyjeva, kde bude rokovať s prezidentom Volodymyrom Zelenským, zástupcami vlády i predstaviteľmi podnikateľského sektoru. Podľa agentúry Ukrinform o tom informovala tlačová služba ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.



V jej vyhlásení sa píše, že Pompeo sa stretne s ukrajinským vedením, aby "zdôraznil podporu suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny" zo strany USA.



Podľa zdrojov v Kyjeve sa očakáva, že jednou z kľúčových tém Pompeových rokovaní na Ukrajine bude situácia v Donbase, o ktorej bude hovoriť so Zelenským, ministrom zahraničných vecí Vadymom Prystajkom i ministrom obrany Andrijom Zahorodňukom.



Pompeo sa na Ukrajine, kam pricestoval z Londýna, stretne aj s predstaviteľmi cirkví, zástupcami občianskej spoločnosti a podnikateľmi.



V sobotu Pompeo odcestuje z Ukrajiny do Bieloruska, kde ho prijme prezident Alexandr Lukašenko, a následne má v pláne návštevu Uzbekistanu a Kazachstanu.



Samotný Pompeo vo svojom tvíte ako účel svojej prebiehajúcej pracovnej cesty uviedol, že chce "potvrdiť americké priority v Európe a strednej Ázii."



Pompeova návšteva na Ukrajine sa koná v čase, keď republikánmi ovládaný Senát amerického Kongresu prerokúva ústavnú žalobu (impeachment), ktorú na prezidenta USA Donalda Trumpa podala Snemovňa reprezentantov.



Podanie tejto žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti svojmu možnému rivalovi v prezidentských voľbách demokratovi Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.