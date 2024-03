Šéf americkej diplomacie opäť odcestuje do Izraela

Washington 21. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken začal v stredu cestu po Blízkom východe rozhovormi v Saudskej Arábii v nádeji, že sa mu podarí zabezpečiť prímerie vo vojne v Pásme Gazy. Blinkenovo turné sa koná v situácii, keď rastie napätie vo vzťahoch medzi Washingtonu s jeho spojencom Izraelom.



Ako informovala agentúra Reuters, Blinken sa po príchode do Saudskej Arábie stretol s ministrom zahraničných vecí princom Fajsalom bin Farhánom. Očakávalo sa, že bude rokovať s korunným princom Muhammadom bin Salmanom.



Následne Blinken odcestuje do Egypta, kde sa vo štvrtok očakáva stretnutie s ministrami zahraničných vecí Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Jordánska, ministrom Spojených arabských emirátov pre medzinárodnú spoluprácu a generálnym tajomníkom Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP).



Agentúra DPA uviedla, že koncom tohto týždňa Blinken zavíta do Izraela, kde bude diskutovať o prebiehajúcich rokovaniach, ktorých cieľom je dosiahnuť prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Hovoriť sa bude aj o zámere Izraela poraziť Hamas, a to aj v meste Rafah, pričom sa to má udiať spôsobom, ktorý ochráni palestínske civilné obyvateľstvo a nebude brániť poskytovaniu humanitárnej pomoci, a súčasne zvýši celkovú bezpečnosť Izraela.



Krátko po Blinkenovom turné na Blízkom východe očakávajú vo Washingtone izraelského ministra obrany Joava Galanta.



Do hlavného mesta USA má odcestovať aj izraelská delegácia, ktorá bude hovoriť s predstaviteľmi USA o ich obavách v súvislosti s plánovanou izraelskou pozemnou ofenzívou v Rafahu.