Šéf americkej diplomacie Pompeo náhle zrušil návštevu Nemecka

Bohužiaľ, musíme preložiť stretnutia v Berlíne na iný termín vzhľadom na naliehavé záležitosti, uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Morgan Ortagusová.

Berlín 7. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok neočakávane zrušil návštevu Nemecka. Urobil tak niekoľko hodín pred plánovaným príchodom do Berlína, informovala agentúra AFP.



Pompeo sa teší na to, že do Berlína zavíta čoskoro, dodala hovorkyňa.