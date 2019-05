Šéf americkej diplomacie M. Pompeo štartuje v Berlíne turné po Európe

Pompeo bude v Berlíne hovoriť so svojím náprotivkom Heikom Maasom i kancelárkou Angelou Merkelovou.

Berlín 31. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo začína v piatok pracovný program v rámci svojej návštevy Nemecka, ktorú začiatkom mája na poslednú chvíľu odložil. Šéf americkej diplomacie bude v Berlíne hovoriť so svojím náprotivkom Heikom Maasom i kancelárkou Angelou Merkelovou. Informovala o tom agentúra AFP.



Pompeo pricestoval na návštevu tradičného spojenca USA Nemecka, ktoré má v súčasnosti napäté vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, vo štvrtok.



Prezident Trump opakovane útočil na Merkelovú za to, že sa v roku 2015 rozhodla prijať veľký počet blízkovýchodných migrantov. Agentúra AFP komentovala, že takáto otvorená kritika Nemecka z úst prezidenta USA by bola ešte pred prekvapivým nástupom realitného magnáta Trumpa do funkcie v roku 2016 nepredstaviteľná.



"Veľmi nás teší, že sme ešte v máji našli termín vyhovujúci americkej aj nemeckej strane," povedal pre AFP na margo Pompeovej návštevy v Nemecku nemenovaný predstaviteľ USA.



Nemecko je kľúčovým spojencom USA v Afganistane, pričom Trump aktuálne pracuje na odsune amerických vojakov z krajiny po takmer dvoch desaťročiach bojov.



Berlín však nedávno odmietol nasledovať Washington v súvislosti s jeho sporom s čínskou telekomunikačnou spoločnosťou Huawei. USA uvádzajú, že vývoj siete piatej generácie (5G) môže ohroziť bezpečnosť vlád. Pompeo plánuje podľa zdroja citovaného AFP v Nemecku "zopakovať, že bezpečnosť telekomunikačných sietí našich spojencov má priamy vplyv na našu vzájomnú národnú bezpečnosť".



Nemecko je prvou zastávkou v rámci Pompeovho európskeho turné po štyroch krajinách. Z Berlína sa presunie do Švajčiarka, ktoré zastupuje záujmy Washingtonu v Iráne. Turné pokračuje v Holandsku a Británii, kde sa pridá k štátnej návšteve šéfa Bieleho domu Trumpa.