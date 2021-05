Šéf americkej diplomacie pricestoval do Izraela, aby podporil prímerie

Tel Aviv 25. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken pricestoval v utorok na návštevu Izraela. Ako uviedol pred začiatkom cesty, jej cieľom je podporiť "úsilie o upevnenie prímeria" medzi židovským štátom a militantmi z hnutia Hamas.



Blinken pricestoval do Izraela len niekoľko dní po tom, čo bolo uzavreté Egyptom sprostredkované prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktorý kontroluje pásmo Gazy.



Šéf americkej diplomacie najskôr v Jeruzaleme absolvuje rokovania s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, prezidentom Reuvenom Rivlinom a ministrom zahraničných vecí Gabim Aškenazim. Potom sa presunie do predjordánskeho Ramalláhu, kde sa stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, premiérom Muhammadom Štajjom a ďalšími predstaviteľmi palestínskej samosprávy.



S predstaviteľmi radikálneho hnutia Hamas sa Blinken stretnúť neplánuje. Z Rammalláhu odcestuje do Egypta a Jordánska.



Americký prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že Blinken na stretnutiach s izraelskými lídrami potvrdí "pevný záväzok" Spojených štátov voči bezpečnosti Izraela. Šéf americkej diplomacie má tiež ambíciu obnoviť vzťahy Washingtonu s Abbásovou palestínskou samosprávou, ktoré sa výrazne zhoršili za vlády bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.



Blinken v nedeľu opätovne potvrdil podporu USA pre tzv. dvojštátne riešenie konfliktu na Blízkom východe, teda pre víziu mierového spolunažívania Izraela a budúceho palestínskeho štátu. Ide o odklon od politiky bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva princíp dvojštátneho riešenia spochybnila svojimi krokmi v prospech Izraela, ktorými rozhnevala Palestínčanov.



Počas nedávneho ozbrojeného konfliktu, ktorý sa začal 10. mája a trval 11 dní, usmrtili izraelské nálety na pásmo Gazy 253 Palestínčanov vrátane 66 detí, pričom zranenia utrpelo najmenej 1900 ľudí, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Gaze.



Rakety, ktoré boli smerom na Izrael vystrelené z pásma Gazy, si v židovskom štáte vyžiadali 12 obetí vrátane jedného dieťaťa, tínedžera a izraelského vojaka; zranenia utrpelo približne 357 ľudí.



Relatívne nižší počet obetí v Izraeli súvisí aj s tým, že veľkú časť rakiet z tisícov rakiet vypálených z Gazy zachytil izraelský systém protivzdušnej obrany. Značná časť palestínskych obetí prišla podľa Izraela o život, keď rakety odpálené militantmi dopadli ešte v samotnom pásme Gazy.