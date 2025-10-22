Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéf americkej diplomacie Rubio pricestuje vo štvrtok do Izraela

Na snímke Marco Rubio. Foto: TASR/AP

V Izraeli sú už americký viceprezident J. D. Vance a osobitný vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff s cieľom podporiť krehké prímerie a povojnové plány na obnovu Pásma Gazy.

Jeruzalem/Washington 22. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok pricestuje do Izraela, oznámila v stredu hovorkyňa izraelskej vlády. Pôjde o tretiu návštevu popredného predstaviteľa Spojených štátov v tomto týždni, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Ide o tretiu cestu ministra zahraničných vecí od polovice septembra, čo ďalej dokazuje blízke vzťahy medzi Izraelom a Spojenými štátmi v tomto historickom období,“ uviedla hovorkyňa. Rubio sa podľa nej v piatok stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Vance v stredu upozornil, že v rámci súčasného prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas je potrebné riešiť otázky odzbrojenia Hamasu a znovuvybudovania zničeného územia Pásma Gazy. Deň predtým vyjadril „optimizmus“, že uzavreté prímerie sprostredkované Spojenými štátmi budú obe strany dodržiavať. Americký viceprezident tiež vyzval Izrael na trpezlivosť v súvislosti s návratom tiel zosnulých rukojemníkov.
