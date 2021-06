Šéf americkej diplomacie sa vracia do Európy; chce upevňovať vzťahy

Washington 23. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok odcestoval do Európy, iba niekoľko dní po prvej zahraničnej ceste prezidenta USA Joea Bidena, ktorého sprevádzal. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Blinken mieri do Berlína, pokračovať bude návštevou Paríža a Ríma. Stretne sa s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ako aj s vatikánskymi lídrami. Zúčastní sa na rozhovoroch zameraných na nastolenie mieru v Líbyi a porážku extrémistickej organizácie Islamský štát.



Šéf americkej diplomacie ukončí svoju cestu 29. júna na stretnutí s predstaviteľmi skupiny G20 v talianskom meste Matera. Tam sa potenciálne môže dostať do kontaktu so svojím náprotivkom z Číny, ktorej narastajúcu priebojnosť doma i v zahraničí označuje Bidenova administratíva za jednu z najväčších výziev pre USA.



Biden na svojej vlastnej návšteve Európy navrhol rozsiahly plán infraštruktúry pre členské štáty skupiny G7, ktorý má konkurovať čínskemu projektu Nová hodvábna cesta, a na summite NATO vyhlásil, aby sa Aliancia začala zaoberať Čínou intenzívnejšie než kedykoľvek predtým, píše AFP.



"Táto (Blinkenova) cesta je pokračovaním priorít, ktoré si prezident Biden stanovil pri obnove našich vzťahov so spojencami," uviedol Phil Reeker, najvyšší americký diplomat pre Európu.



Politika Bidenovho tímu je na rozdiel od administratívy predchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa zreteľne transatlantická. Biden krátko po nástupe do funkcie hlavy štátu prikročil k zmierneniu nezhôd s Európou vrátane zvrátenia Trumpovho rozhodnutia stiahnuť amerických vojakov z Nemecka.



Kontroverznejším bolo už jeho upustenie od hlavných sankcií súvisiacich s plynovodom Severný prúd 2, ktorý sa dokončuje medzi Ruskom a Nemeckom. Proti tomu sa stavia najmä Ukrajina, ktorá sa obáva, že ako tranzitný bod príde o svoj vplyv.