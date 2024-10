Šéf BBC varuje pred ruskou a čínskou propagandou ako dôsledkom škrtov

Londýn 14. októbra (TASR) - Škrty vo financovaní britskej verejnoprávnej stanice BBC a redukcia jej siete World Service umožňujú Rusku, Číne a ďalším aktérom, aby takto vzniknutú medzeru zaplnili z vlastných zdrojov, vrátane "nespornej propagandy". Vo vysielaní BBC na to v pondelok upozornil generálny riaditeľ BBC Tim Davie, píše TASR.



"Teraz môžeme vidieť jasný dôkaz, že keď World Service ustúpi, nastúpia štátom financované médiá a využijú to," povedal Davie.



Priblížil, že ruské médiá sú "neuveriteľne aktívne najmä v Afrike", kde šíria ruské naratívy - aj za pomoci influencerov zo sociálnych sietí, ktorí napr. aj naživo vysielajú proruské zhromaždenia.



"A táto investícia sa im výrazne vracia - nielen z hľadiska dosahu ruskej štátnej vysielacej spoločnosti RT a čínskej CGTN, ale aj z hľadiska dôvery," upozornil Davie.



Uviedol, že Rusko a Čína vynakladajú šesť až osem miliárd libier na rozšírenie svojich globálnych mediálnych aktivít, a to aj v krajinách ako Libanon.



Dodal, že médiá podporované Ruskom teraz v Libanone vysielajú na rádiovej frekvencii, ktorú predtým mala BBC Arabic. Služba BBC toto ruské vysielanie monitorovala aj v septembri - v dni, keď v Libanone explodovali tisíce pagerov a iných komunikačných zariadení využívaných najmä príslušníkmi proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.



"To, čo počuli, bola nespochybniteľná propaganda," upozornil Davie. Dodal, že ak by si ľudia vedeli naladiť BBC, správy ovplyvnené propagandou by sa k nim dostali oveľa ťažšie.



Šéf BBC zdôraznil, že prístupné a nestranné spravodajstvo nikdy nebolo pre demokracie dôležitejšie ako teraz. Vyslovil preto názor, že "ďalší ústup BBC World Service by mal byť dôvodom na vážne globálne obavy".



Britská ministerka kultúry Lisa Nandyová v reakcii na Davieho komentáre pre BBC Radio 5 Live povedala, že vláda si je vedomá roly, ktorú BBC World Service zohráva: že "je svetlom pre ľudí na celom svete". Vláda si však na druhej strane uvedomuje aj tlaky na verejné financie, ktoré zdedila po rokoch zlého hospodárenia. Ministerka však ubezpečila, že debata o financovaní BBC bude pokračovať.



BBC World Service poskytuje výstupy v 42 jazykoch. Roky bola financovaná z grantov britského ministerstva zahraničných vecí. Od roku 2014 však dostáva financie prevažne z poplatkov od britských domácností.



V roku 2022 BBC oznámila zatvorenie svojich arabských a perzských redakcií i zrušenie stoviek pracovných miest - šlo o súčasť plánu s cieľom ušetriť 28,5 milióna libier ročne. V rámci úspor sa vysielanie v rôznych jazykových mutáciách čoraz viac presúva na digitálne platformy.