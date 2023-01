Šéf BBC žiada pre možný konflikt záujmov preveriť svoje vymenovanie

Londýn 23. januára (TASR) - Predseda predstavenstva britskej stanice BBC Richard Sharp žiada o preverenie svojho potenciálneho konfliktu záujmov. Reagoval tak na podozrenie, že bývalému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi pomohol získať pôžičku pred svojim vymenovaním do funkcie. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky BBC.



Sharp chce preveriť, že pri jeho navrhnutí a vymenovaní do funkcie boli dodržané "všetky príslušné predpisy". "V BBC čelíme mnohým výzvam a som presvedčený, že takéto narušenia nie sú vítané," uviedol v písomnom vyjadrení.



Sharp sa s členmi predstavenstva dohodol, že príslušný výbor sa na najbližšom stretnutí bude zaoberať jeho nomináciou. Nezávislé vyšetrovanie žiadala aj opozičná Labouristická strana.



Nedeľník The Sunday Times oznámil, že Sharp sa podieľal na zabezpečení ručiteľa na pôžičku 800.000 libier (viac než 913.242 eur) pre Johnsona v roku 2020. Johnson, ako vtedajší premiér ho následne navrhol na čelo predstavenstva BBC. Johnsonov hovorca túto správu označil za "brak" a obe strany konflikt záujmov odmietli.



Sharp v liste pre zamestnancov BBC vysvetlil niektoré podrobnosti o pôžičke. "Nezúčastnil som sa na poskytnutí pôžičky či získaní ručiteľa a nezariadil som ani žiadne financovanie," uviedol. Dodal, že šéfovi britskej štátnej správy Simonovi Caseovi predstavil kanadského podnikateľa a multimilionára Sama Blytha, ktorý chcel podporiť Johnsona.



Blytha podľa svojich slov pozná už viac než 40 rokov. Podnikateľ žije v Londýne a vedel o finančnom tlaku na vtedajšieho premiéra. Preto hľadal možnosti, ako mu pomôcť. Johnson vo vyhlásení uviedol, že Sharp nevedel "vôbec nič" o jeho osobných financiách.