Šéf belgickej colnej správy: Narkobaróni zaplavili Európu kokaínom

Brusel 1. apríla (TASR) - Juhoamerickí drogoví díleri sa pokúsili zaplaviť európsky trh kokaínom ešte pred uzavretím prístavov v dôsledku nákazy koronavírusom. Povedal to v stredu šéf belgickej colnej správy Kristian Vanderwaeren, ktorého citovala agentúra AFP.



"V uplynulých týždňoch sme zaznamenali nárast zachyteného množstva tovaru," uviedol Vanderwaeren. Za hlavný vstupný bod dovozu kokaínu do Európy je považovaný prístav v belgických Antverpách.



Podľa Vanderwaerena juhoamerickí narkobaróni využili príležitosť pred prerušením dopravy v dôsledku pandémie koronavírusu.



Kokaín sa do Európy prepravuje v kontajneroch letecky a v lodiach.



"Juhoamerická mafia sa zorganizovala a umiestnila do kontajnerov toľko tovaru, koľko bolo možné. Vedeli, že obchod s Európou v ďalších mesiacoch klesne," dodal Vanderwaeren.



V uplynulých týždňoch colníci v Antverpách zadržali tri kontajnery, ktorého obsahovali od 300 do 700 kilogramov kokaínu. Ďalších 350 kilogramov belgické úrady zachytili na bruselskom letisku, v lietadle z Dominikánskej republiky. Drogy boli umiestnené v ôsmich kusoch batožiny.



Taký vysoký objem Vanderwaeren označil v jarnom období za nezvyčajný.



Vrchol spotreby Európa zažíva v lete a na Nový rok.



Antverpy sú druhým najväčším prístavom v Európe, po holandskom Rotterdame vzdialenom iba niekoľko desiatok kilometrov.



V roku 2019 colná správa v Antverpách zhabala v prístave celkovo 62 ton kokaínu. Takmer dve tretiny z tohto množstva prišli z Brazílie, Ekvádoru a Kolumbie.