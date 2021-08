Šéf BioNTech: Terajšia vakcína zaberá aj proti variantom koronavírusu

Berlín 9. augusta (TASR) -Prvá generácia proticovidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech zaberá aj proti koronavírusovým variantom vrátane mutácie delta a v súčasnosti nie je potrebné ju modifikovať, vyhlásil v pondelok šéf nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je možné, že v priebehu nadchádzajúcich šiestich až dvanástich mesiacov sa objavia ďalšie varianty, ktoré si budú vyžadovať úpravu vakcíny, ale zatiaľ to tak nie je," povedal Šahin na tlačovej konferencii.



"V súčasnosti sme presvedčení, že posilňovacia dávka vakcíny proti materskému kmeňu úplne postačuje," zdôraznil riaditeľ firmy BioNTech.



Viaceré krajiny vrátane Nemecka či Francúzska už oznámili, že od septembra budú poskytovať tretiu dávku vakcíny pre starších ľudí a rizikové skupiny.



Konzorcium Pfizer/BioNTech dosiaľ dodalo približne miliardu dávok vakcíny proti covidu pre viac než 100 krajín. Do konca tohto roka chce zvýšiť svoju ročnú výrobnú kapacitu na tri miliardy dávok. V roku 2022 by malo byť konzorcium schopné vyrobiť až štyri miliardy dávok vakcíny.