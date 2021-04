Šéf BioNTechu: Vakcína je účinná voči indickému variantu koronavírusu

Na archívnej snímke z 18. marca 2021 riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin. Foto: TASR/AP

Berlín 28. apríla (TASR) - Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin v stredu vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu, ktorú BioNTech vyvinul spolu s americkou farmaceutickou firmou Pfizer, je účinná i proti indickému variantu vírusu. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Šahin s tým, že si je istý jej účinnosťou aj v tomto ohľade.India čelí prudkému nárastu prípadov nákazy a úmrtí a narastajú obavy, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 môže viesť k vážnej zdravotnej katastrofe.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že indický variant koronavírusu bol zistený vo viac ako 1200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta. WHO však tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci - čo by znamenalo, že je nebezpečnejší alebo nákazlivejší než pôvodný vírus -, ale len akoOčkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech bola prvou, ktorá na Západe získala autorizáciu regulačných úradov, a odvtedy ju nasadili na použitie v desiatkach krajín na celom svete.Šahin vzhľadom na proces schvaľovania tejto vakcíny v Číne uviedol, že súhlas na použitie je. Dodal, že