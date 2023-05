Šéf BIS: Rusko bude chcieť zabrániť schváleniu obrannej dohody s USA

Praha 29. mája (TASR) - Rusko zrejme využije všetky prostriedky, aby zabránilo schváleniu obrannej dohody medzi Českou republikou a USA. V pondelok to na parlamentnej konferencii o vnútornej bezpečnosti povedal riaditeľ Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správ stanice ČT24 a servera iDNES.cz.



"Dá sa predpokladať, že Rusi využijú všetky prostriedky vrátane tvrdých dezinformácií, a to aj osobného až intímneho charakteru či piatej kolóny u nás, aby schváleniu tejto zmluvy zabránili," povedal Koudelka.



Proti podpisu Dohody o obrannej spolupráci (DCA) už protestovala mimoparlamentná Komunistická strana Čiech a Moravy a v parlamente ju kritizovalo opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru. Ten zároveň avizoval, že poslanci SPD budú v snemovni hlasovať proti jej schváleniu.



Zmluvu, ktorá upravuje právne postavenie amerických vojakov pri ich budúcom pôsobení na českom území, podpísala minulý týždeň v Pentagóne česká ministerka obrany Jana Černochová. Význam tohto dňa prirovnala k momentu, keď Česko vstúpilo do NATO alebo do EÚ.



Šéf civilnej kontrarozviedky na parlamentnej konferencii tiež uviedol, že ruské tajné služby sú rizikovejšie než čínske. Okrem toho varoval, že ruské spravodajské operácie sú počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine otvorene agresívne.



Zároveň pripomenul, že pre ruské spravodajské služby je teraz náročnejšie využívať ako zdroje informácií miestnych obyvateľov, pretože od roku 2021 pôsobí v Česku výrazne menej ruských diplomatov. Okrem toho majú Rusi aktuálne sťaženú možnosť cestovania a činnosť ich firiem v ČR je tiež obmedzená. Podľa Koudelku sa preto zvyšuje význam operácií ruských tajných služieb v kybernetickom priestore.



Na konferencii Vnútorná bezpečnosť a odolnosť štátu, ktorá sa v pondelok koná v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR, sa zúčastňujú šéfovia českých tajných služieb služieb či zástupcovia ministerstva vnútra. Zaoberajú sa aktuálnymi hrozbami a rizikami či systémom vnútornej bezpečnosti.