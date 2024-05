Šéf britskej diplomacie Cameron sa v Kyjeve stretol so Zelenským

Londýn 3. mája (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron navštívil vo štvrtok ukrajinskú metropolu Kyjev a uviedol, že Londýn plánuje na budúci mesiac zhromaždiť podporovateľov Ukrajiny s cieľom získať prostriedky pre jej armádu, ktorá je pod tlakom ruských jednotiek. Oznámilo to britské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Cameron navštívil Kyjev po tom, čo britský premiér Rishi Sunak minulý týždeň ohlásil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 617 miliónov eur.



Šéf britskej diplomacie sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi, aby podrobne informoval o "jednoznačnej podpore" Británie vo forme presne navádzaných bômb, rakiet protivzdušnej obrany a vybavenia pre sto mobilných tímov protivzdušnej obrany, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Ukrajina opakovane žiadala svojich západných spojencov o väčšiu podporu v oblasti protivzdušnej obrany v čase, keď sa jej jednotky čeliace početnej prevahe ruských síl už viac než tri roky bránia voči invázii zo strany Moskvy, pripomína AFP.



Cameron tiež prezradil, že v júni sa chystá zvolať partnerov v záujme ďalších príspevkov do Medzinárodného fondu pre Ukrajinu s cieľom splnenia naliehavých požiadaviek Kyjeva. V rámci tohto fondu zriadeného v roku 2022 sa doposiaľ vyzbierala zhruba miliarda dolárov s príspevkami Británie, Nórska, Holandska, Dánska, Švédska, Litvy, Islandu, Austrálie a Nového Zélandu.



"Táto vojna je výzvou našej generácie a Ukrajina ju nemôže bojovať sama. Všetci musíme pridať a zabezpečiť, že Ukrajina má to, čo potrebuje k víťazstvu," povedal Cameron v Kyjeve.