Raab chce G7 navrhnúť mechanizmy proti trollom z Ruska a Číny

Londýn 2. mája (TASR) - Krajiny zoskupenia G7 na svojom summite v Londýne posúdia možnosť vytvorenia kolektívnych mechanizmov rýchlej reakcie proti propagande a dezinformáciám z Ruska a Číny.



Podľa agentúry Reuters to v nedeľu vyhlásil britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý bude od pondelka do stredy hostiteľom londýnskej schôdzky ministrov zahraničných vecí krajín G7. Pôjde o ich prvé osobné stretnutie za posledné dva roky.



Raab v rozhovore vyjadril nádej, že Spojenému kráľovstvu, ktoré v roku 2021 predsedá G7, sa podarí presvedčiť partnerov o potrebe zavedenia mechanizmov rýchlej reakcie zameraných na vyvrátenie dezinformácií šírených Ruskom, ako aj Čínou.



"Keď vidíme klamstvá, propagandu alebo falošné správy, musíme na to reagovať nie jednotlivo, ale kolektívne, aby sme vyvrátili a sprostredkovali pravdu našim občanom, ako aj obyvateľom Ruska, Číny a celého sveta," uviedol šéf britskej diplomacie.



Raab dodal, že Rusko a Čína sa svojimi mediálnymi výstupmi "snažia zasiať nedôveru" voči západným vládam. Ako príklad uviedol dezinformácie o zasahovaní do volieb alebo o vakcínach proti koronavírusu SARS-CoV-2.



Agentúra AFP informovala, že Raab na schôdzke G7 predstaví aj výskum financovaný jeho rezortom, z ktorého vyplýva, že sieť tzv. trollov sa v demokratických štátoch zameriava na celoštátne denníky, aby takto šírili promoskovské názory.



Podľa Raabových slov pre nedeľník Sunday Times "proruskí trollovia zverejňujú (v denníkoch) komentáre k Ukrajine a iným oblastiam, jednak preto, aby ovplyvnili názor v danej krajine, ale aj pre to, aby boli následne citovaní v ruských médiách".



"Je to dobrý príklad opotrebovacej vojny, v ktorej sa nachádzame. Spájame mocnosti, aby sme bránili otvorenú spoločnosť," zdôraznil Raab.



Rovnako ako Rusko aj Čína je západnými spravodajskými službami obviňovaná z nasadenia trollov na sociálnych sieťach a z používania cudzojazyčných verzií svojich štátnych médií, aby dostala do povedomia verejnosti svoje názory v otázkach, ako je napr. postavenie a prenasledovanie moslimského etnika Ujgurov v západočínskej provincii Sin-ťiang, konštatovala AFP.



Britské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že s cieľom bojovať proti dezinformáciám a falošným správam a rozšíriť rady poslucháčov dostane BBC World Service v rokoch 2021-22 ďalších osem miliónov libier.



BBC World Service vysiela v 42 jazykoch vrátane angličtiny. Dodatočné financie boli tejto redakcii pridelené po marcovom zverejnení komplexného prehľadu bezpečnostnej, obrannej a zahraničnej politiky krajiny.



Generálny riaditeľ BBC Tim Davie na margo dodatočného financovania uviedol, že "kým svet naďalej bojuje proti pandémii infekčnej choroby covid, pozitívna rola BBC World Service pri poskytovaní dôveryhodných a nezaujatých správ nebola nikdy dôležitejšia".