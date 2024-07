Šéf britskej diplomacie navštívil Poľsko, zdôraznil podporu Ukrajine

Varšava 7. júla (TASR) - Poľsko a Británia sa zhodujú v potrebe naďalej podporovať Ukrajinu odolávajúcu ruskej agresii, ako aj v dalších otázkach týkajúcich sa globálnej bezpečnosti. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski to médiám povedal po nedeľňajšom stretnutí s novým šéfom britskej diplomacie Davidom Lammym, uvádza agentúra PAP.



Dvojica rezortných kolegov sa stretla v Sikorského sídle v obci Chobielin na severe Poľska, približuje agentúra AP.



"Naše krajiny majú rovnaký názor na mnohé otázky týkajúce sa globálnej bezpečnosti a - čo je dôležité - na potrebu neustále podporovať Ukrajinu v boji proti ruskej agresii," uviedol šéf poľskej diplomacie. Lammymu sa poďakoval za to, že Poľsko navštívil v rámci svojej prvej cesty do zahraničia, čo označil za dôkaz silného vzťahu týchto krajín, pretrvávajúceho bez ohľadu na zmeny ich vlád.



Lammy zase zdôraznil, že Poľsko a Británia majú rovnakú strategickú víziu, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu a NATO. Obe krajiny podľa jeho slov spája rovnaká hrozba, za ktorú označil Rusko a Bielorusko. Dodal, že poľské nebo chráni britský protiraketový systém Sky Sabre aj britskí vojaci, ktorí ho obsluhujú.



Britský minister zahraničných vecí tiež povedal, že prišiel do Poľska "urobiť krok vpred" s cieľom obnoviť bilaterálne vzťahy Británie s EÚ. Taktiež dodal, že Londýn bude aj naďalej neochvejným podporovateľom Ukrajiny. Nadchádzajúci summit NATO vo Washingtone podľa jeho slov určite ukáže ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Aliancia je pripravená dlhodobo pomáhať Ukrajine a poskytovať jej finančnú, vojenskú aj humanitárnu pomoc.



Lammy vyrazil na svoju prvú zahraničnú cestu len deň po svojom vymenovaní do funkcie, ku ktorému došlo po drvivom víťazstve labouristov v britských parlamentných voľbách. Cieľom jeho cesty je vo všeobecnosti posilniť vzťahy Británie s Európskou úniou a zdôrazniť pretrvávajúcu podporu Londýna voči Ukrajine.



Ako prvé navštívil šéf nový britskej diplomacie v sobotu Nemecko, kde sa stretol so svojou tamojšou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou. Z Poľska sa zase chystá do Švédska. Zmienené tri krajiny pritom označil za "kľúčových partnerov" Londýna v Európe, čo sa týka vzájomnej spolupráce a rozhovorov o bezpečnosti.