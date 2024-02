Šéf britskej diplomacie plánuje navštíviť Falklandské ostrovy

Londýn 18. februára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Cameron plánuje budúci týždeň navštíviť Falklandské ostrovy, ktoré sú predmetom dlhodobého zahraničnopolitické sporu medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou. Cameron tam podľa nedeľňajšieho vyhlásenia jeho ministerstva zdôrazní záväzok Londýna dodržiavať právo na sebaurčenie, informuje agentúra AFP.



Návšteva tohto britského zámorského územia v Atlantickom oceáne bude prvou zastávkou v rámci zahraničnej cesty Camerona do Južnej Ameriky a New Yorku.



Cameron je prvým ministrom britského kabinetu, ktorý navštívi Falklandy od roku 2016. Vtedy tieto ostrovy, o ktoré Británia a Argentína viedli v roku 1982 krátku vojnu, navštívil niekdajší minister obrany Michael Fallon.



Argentínsky prezident Javier Milei po nástupe do úradu vyjadril nádej, že sa mu podarí získať Falklandy diplomatickou cestou. Britský premiér Rishi Sunak však túto myšlienku odmietol.



Cameron sa plánuje stretnúť s obyvateľmi Falklandských ostrovov "a vidieť ich prácu pri budovaní prosperujúcej komunity a ochrane ich prírodného prostredia", uviedol britský rezort diplomacie vo vyhlásení, ale dátum návštevy nespresnil.



Argentínske sily napadli Falklandy 2. apríla 1982. Konflikt si vyžiadal životy 255 britských vojakov a troch civilistov, ako aj 649 Argentínčanov. Vláda Argentíny naďalej vznáša nároky na toto územie, pre ktoré táto juhoamerická krajina používa označenie Malvíny.



Pred takmer jedenástimi rokmi sa Falklanďania v referende približne 99.8 percentami hlasov vyslovili, že chcú, aby ich ostrovy, na ktoré si dlhodobo robí nároky Argentína, zostali pod správou Británie.



Šéf britskej diplomacie Cameron povedal, že Falklandy "sú cennou súčasťou britskej rodiny a je nám jasné, že pokiaľ chcú zostať súčasťou rodiny, o otázke zvrchovanosti sa nebude diskutovať". Podľa neho by obyvatelia ostrovov mali byť hrdí na moderné a prosperujúce spoločenstvo, ktoré vybudovali.



Cameron si počas návštevy uctí britských vojakov, ktorí prišli o život počas konfliktu v roku 1982. Očakáva sa, že následne zavíta aj do Paraguaju a zúčastní sa na stredajšej schôdzke ministrov zahraničných vecí skupiny G20 v Brazílii.