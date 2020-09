Britský minister si pre kauzu Navaľnyj predvolal ruského veľvyslanca

Na archívnej snímke z videa britský minister zahraničných vecí Dominic Raab v Londýne 22. apríla 2020. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke sanitka, v ktorej by mal byť opozičný ruský politik Alexej Navaľnyj, prichádza do renomovanej nemocnice Charité v nemeckej metropole Berlín 22. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Londýn/Paríž 7. septembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab informoval, že si predvolal ruského veľvyslanca v Británii, aby vyjadril znepokojenie nad otravou ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na Raabov tvít.Šéf britskej diplomacie vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter označil za "", pričom súčasne zdôraznil, že Rusko musí tento prípad komplexne a transparentne vyšetriť.Raab dodal, že s úľavou prijal správu z pondelka, že lekári už Navaľného vyviedli z medicínsky indukovanej kómy. Lekári ho postupne odpájajú od pľúcnej ventilácie. Navaľnyj reaguje už aj na slovné podnety, informovala v pondelok berlínska klinika Charité, ktorá však nechcela špekulovať o potenciálnych následkoch otravy. Vysvetlila, že je na to ešte príliš skoro.Navaľného previezli do hlavného mesta Nemecka letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno.Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Tento útok sa odohral v anglickom meste Salisbury.Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.O Navaľného prípade v pondelok v telefonickom rozhovore diskutovali aj britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom spoločne vyjadrili nad týmto incidentom a vyzvali Moskvu, aby v súvislosti s ním poskytla vysvetlenie.Hovorca prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov uviedol, že Moskva je pripravená na všestrannú spoluprácu s Berlínom. Podotkol, že pred prevozom Navaľného do Nemecka neboli v jeho organizme ruskými lekármi identifikované žiadne toxické látky.Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry TASS naznačilo, že Moskva stále ešte len čaká odpoveď Berlína na žiadosť ruskej generálnej prokuratúry o informácie týkajúce sa Navaľného kauzy.