Šéf britskej MI6 lákal v Prahe nespokojných Rusov na špionáž

Praha 19. júla (TASR) — Šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore v stredu počas prejavu na britskom veľvyslanectve v Prahe vyzval Rusov zdesených hrôzami vojny na Ukrajine, aby sa "pridali" k Londýnu a vykonávali špionáž v prospech Británie v záujme ukončenia krviprelievania. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News a portálu iROZHLAS.cz.



Moore ďalej uviedol, že "viacerí" Rusi už tak od začiatku ruskej invázie z konca februára 2022 urobili. Nekonkretizoval, o koho má MI6 záujem, podľa Sky News by to však boli byť nespokojní príslušníci ruských tajných služieb a bezpečnostných zložiek.



Šéf MI6 si za miesto svojho iba druhého verejného vystúpenia od nástupu do funkcie v roku 2020 vybral Prahu, pretože aj počas invázie do Československa v roku 1968 bolo mnoho Rusov, ktorí boli zdesení tým, čo sa dialo v Prahe a nechceli stáť na zlej strane.



"Aj v súčasnosti je veľa Rusov, ktorí sú ticho zdesení pohľadom na svoje ozbrojené sily plieniace ukrajinské mestá, vyháňajúce nevinné rodiny z ich domovov a unášajúce tisíce detí," povedal Moore.



"S hrôzou sledujú, ako ich vojaci pustošia spriaznenú krajinu. Vo svojich srdciach vedia, že útok (ruského prezidenta Vladimira) Putina na spriaznený slovanský národ je podvod," dodal.



Moore pripomenul slová vodcu žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý počas svojho neúspešného pokusu o vzburu odhalil falošnú zámienku na inváziu - tvrdiac, že za to mal dostať medailu minister obrany Sergej Šojgu.



„Klany oligarchov, ktoré Rusko ovládajú, vojnu potrebovali. Vojnu potreboval minister obrany Sergej Šojgu, aby dostal hrdinskú hviezdu," citoval Moore výrok Prigožina. Krátko nato sa vydal na pochod na Moskvu.



Vzbura vagnerovcov podľa Moorea "odhalila neúprosný rozklad nestabilnej autokracie, ktorej vládne Putin".



Moore sa venoval aj problematike umelej inteligencie, ktorá síce podľa neho zmení svet, nenahradí však potrebu tajných služieb — hoci informácie budú vďaka nej oveľa dostupnejšie. Domnieva sa, že agenti tajných služieb budúcnosti zohrajú čím ďalej tým dôležitejšiu úlohu pri obrane pred nepriateľskými štátmi či teroristami, pretože budú stále schopní získavať informácie "mimo dosahu“ AI.



O umelej inteligencii hovoril Moore aj vo svojom prvom verejnom prejave v novembri 2021. Vtedy kritizoval západné štáty, že vo vývoji umelej inteligencie zaostávajú za svojimi protivníkmi.



Moore v prejave upozornil aj na vzmáhajúcu sa vlnu ruského imperializmu v Afrike, ktorý súvisí napríklad s rastúcim vplyvom Vagnerovej skupiny v tejto oblasti. Vagnerovci udržia pri moci autoritárskeho vládcu, na oplátku však budú mať buď oni, alebo prominentní Rusi možnosť zmocniť sa tamojšieho nerastného bohatstva, konštatoval.