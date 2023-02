Šéf britských labouristov navštívil Ukrajinu, aby jej vyjadril podporu

Kyjev 16. februára (TASR) - Londýn bude podporovať Kyjev aj v prípade, že v Británii sa zmení vláda, uviedol vo štvrtok šéf britskej opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer počas návštevy Ukrajiny. TASR správu prezvala z agentúry Reuters.



"Ak by boli budúci rok (v Británii) voľby a výmena vlády, postoj k Ukrajine zostane rovnaký," povedal Starmer počas návštevy mesta Irpiň. Ruské okupačné jednotky tam vlani podľa výpovedí očitých svedkov zabíjali a popravovali civilistov, čo Moskva popiera.



"Je neuveriteľné vidieť dôkazy o zverstvách, ktoré som dnes ráno videl. Fotografie civilistov na predmestí Kyjeva so zaviazanými očami a rukami zviazanými za chrbtom," opisoval Starmer.



Šéf labouristov navštívil aj Buču, ktorá sa vlani na jar stala symbolom vojnových zločinov páchaných ruskými vojakmi. Následne v Kyjeve hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Starmer je bývalý právnik v oblasti ľudských práv. Povedal, že chce podporiť ukrajinské výzvy na riadne vyšetrenie ruských zločinov spáchaných na Ukrajine.



Spojené kráľovstvo je pod vedením konzervatívcov jedným z popredných podporovateľov Ukrajiny, ktorá už takmer rok čelí ruskej invázii. Kyjev už navštívil expremiér Boris Johnson a následne i súčasný predseda vlády Rishi Sunak.



Očakáva sa, že parlamentné voľby v Británii by sa mohli konať budúci rok. Prieskumy verejnej mienky v súčasnosti dávajú labouristom značný náskok pred konzervatívcami, píše Reuters.