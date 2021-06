Šéf Buriatska dostal pokutu za grilovanie počas sezóny požiarov

Moskva 8. júna (TASR) - Najvyšší predstaviteľ Buriatskej republiky na Sibíri Alexej Cydenov v utorok oznámil, že dostal pokutu za grilovačku a porušovanie zákonov, ktoré jeho vláda zaviedla, aby zabránila lesným požiarom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Obrovské požiare sa v posledných rokoch šíria Ruskom - najväčšou krajinou na svete podľa plochy pevniny - čoraz častejšie a postihujú prevažne Sibír, Arktídu a Ďaleký východ.



Ich výskyt zhoršujú slabé dažďové zrážky a dramatické vlny horúčav, ktoré vedci dávajú do súvislosti s klimatickou zmenou.



"Ministerstvo pre mimoriadne situácie ma pokutovalo za zapálenie ohňa. A nemám k tomu čo povedať, majú pravdu," napísal na Instagrame Cydenov.



Zverejnil aj fotografiu z grilovania a snímku písomnej pokuty na 3000 rubľov (34 eur).



Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že predstavitelia v tomto regióne na brehu Bajkalského jazera zaznamenali v posledných mesiacoch najmenej 78 požiarov na ploche vyše 1000 hektárov.



Napísala tiež, že polícia udelila vyše 1200 pokút za porušenie protipožiarnych predpisov v celkovej výške viac ako dva milióny rubľov (22.570 eur).



Ruský federálny lesnícky úrad informoval, že požiare zničili vlani lesy rozprestierajúce sa na vyše 9,1 milióna hektárov, čo je približne rozloha Portugalska.



Medzinárodná organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace tvrdí, že táto štatistika je podhodnoteným odhadom a neberie do úvahy ďalšie druhy požiarov vrátane tých v tundre.



Požiare po celom Rusku uvoľnia v lete do vzduchu obrovské mraky škodlivého dymu, ktorý dusí mestá vzdialené až stovky kilometrov.