Šéf CDU sa ospravedlnil za kritiku utečencov z Ukrajiny

Berlín 27. septembra (TASR) - Líder nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz sa v utorok ospravedlnil za to, že utečencov z Ukrajiny obvinil zo "sociálneho turizmu". Informuje o tom agentúra AFP.



"V súčasnosti zažívame sociálny turizmus týchto utečencov: do Nemecka, naspäť na Ukrajinu, do Nemecka, späť na Ukrajinu," povedal Merz v pondelok večer v televízii Bild TV. Naznačil, že "vysoký počet (utečencov) využíva systém" podpory v Nemecku.



Po rozsiahlej kritike však v utorok svoje vyjadrenie oľutoval. Neprináleží mi "kritizovať utečencov z Ukrajiny, ktorí sú konfrontovaní s ťažkým osudom," uviedol na sociálnej sieti Twitter. "Ak bol môj výber slov vnímaný zraňujúco, potom prosím o ospravedlnenie," dodal. Merz obviňoval nemeckú vládu za utečeneckú politiku, ktorou rozdúchava v spoločnosti "sociálne napätie". Kritizoval tiež plány zaistiť azyl Rusom vyhýbajúcim sa mobilizácii.



Merzove slová odsúdila aj ministerka vnútra Nancy Faeserová. "Využívanie ukrajinských žien a detí, ktorí utiekli pred Putinovými bombami a tankmi, na robenie politiky je hanebné," uviedla na Twitteri. Aj dosluhujúci ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk obvinil Merza z populizmu.



AFP pripomína, že cez nemecké hranice prešlo od začiatku ruskej invázie takmer milión utečencov z Ukrajiny. V rámci štátnej pomoci majú po registrácii nárok na špeciálny status a zabezpečené sociálne dávky, lekársku starostlivosť, ubytovanie či prístup na integračné kurzy.



Agentúra Reuters v utorok s odvolaním sa na nemecký Spolkový štatistický úrad (Destatis) uviedla, že utečenci z Ukrajiny pomohli zvýšiť počet obyvateľov v krajine na doteraz najvyššiu úroveň. Nemecko je najľudnatejšia krajina EÚ a podľa Destatis tam žije vyše 84 miliónov ľudí. Za celý rok 2021 tamojšia populácia vzrástla len o 0,1 percenta, v prvej polovici tohto roku o jedno percento, čiže o 843.000 osôb. Počet žien stúpol o 1,2 percenta a mužov o 0,8 percenta, čo odráža fakt, že pred vojnou utekajú hlavne ženy a deti.